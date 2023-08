Napoli: non solo lo stadio. Una Città a livello

La Politica è una cosa seria. Piaccia o no, ci si appassioni o meno, resta il luogo dove si decide del futuro collettivo.

Destra e Sinistra quando hanno bisogno sanno come lavorare insieme.

Scadente o meno è proprio lì che vengono prese posizioni e decisioni che si riflettono sul cittadino.

Ad una intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha parlato di stadio e colloqui con le istituzioni.

“Ho detto al ministro Abodi che al Napoli occorre uno stadio a livello. Soprattutto in vista della candidatura europea 2026”.

La politica è una cosa seria abbiamo detto e non si fa sui giornali.

Non servono slogan. La Gente è stanca e sfiduciata.

Oggi non vota più del 50% degli aventi diritto.

Dire che al Napoli occorre uno stadio a livello, è lanciare un sasso in uno stagno.

Fa tanti bei cerchi ma si dissolve in poco o nulla.

Il Sindaco, meglio, deve dar al ministro dello Sport, Abodi, un’idea di quartiere e poi di città.

Non è un impianto futuristico e modernissimo a far di Napoli e del Napoli una eccellenza.

Un impianto da solo fa poco o nulla.

Sarebbe poco più di una cattedrale in un deserto.

Deserto di tangenziale eternamente affollata ed intasata, di una sola linea metropolitana, di tutte le difficoltà infinite di parcheggio, ristoro e sicurezza.

Il Maradona, ex San Paolo, specie all’esterno è un’aria pericolosa. Mal gestita e scomoda.

A poco è servito l’ammodernamento per le Universiadi del 2019.

Un bel quadro di facciata.

Impianti da oltre 50 mila posti a sedere, oggi nascono lontani dai centri abitati.

Nascono serviti da mezzi pubblici di superficie e sotterranei e con parcheggi multipiano.

Insomma se si accetta che il calcio è business e che il mercato esige “tutto e subito”, non serve uno stadio funzionale, occorre una città che si presti a questo business.

Gentile sindaco, che idea ha lei sul futuro di Fuorigrotta, il calcio Napoli e la città?

Attendiamo.

Napoli

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati