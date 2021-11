Napoli, non pensare al 23 maggio: questo è un altro Verona

Al Napoli brucia ancora il ricordo di quel 23 Maggio, che costò non solo la mancata qualificazione in Champions, quando sembrava ormai cosa fatta, ma anche il futuro degli azzurri: poco dopo il pareggio con gli scaligeri, Aurelio De Laurentiis, con un tweet, salutò Gennaro Gattuso (ad oggi ancora senza panchina…).

Da lì a poco, il presidente partenopeo ingaggio’ Luciano Spalletti. Anche se i mancati introiti della qualificazione alla Coppa dalle Grandi Orecchie segnarono la successiva campagna acquisti e un abbattimento dei costi di gestione, proclamato dallo stesso DeLa nella famosa conferenza di giugno.

Proprio alla vigilia di un’altra gara contro il Verona torna a parlare ADL, a margine della “Race for the Cure”, progetto a sostegno della lotta ai tumori al seno, chiarendo che il rinnovo contrattuale di Lorenzo Insigne dipende esclusivamente da lui. Come a dire, il Napoli ha intrapreso una strada da quel 23 Maggio e non intende lasciarla.

Ma Napoli-Verona è anche il ricordo del 1985, quando Maradona mise a segno un gol da 40 metri passato alla storia. E proprio nel mese della sua scomparsa, il Napoli intende ricordarlo con una maglia celebrativa, in suo onore, che sarà indossata per tutto il mese.

Così se la gioca Tudor

Stavolta il Verona arriva a questa sfida quasi in veste di favorita. L’arrivo di Tudor ha restituito una squadra compatta, veloce e brillante, capace di battere in serie Roma, Lazio e Juventus, perdendo a Milano per una goffa autorete, dopo essere passati in vantaggio per 2 a 0.

Non è il Verona del 23 Maggio, quella era una squadra in difficoltà, che veniva da una lunga serie di risultati negativi, non aveva un terminale offensivo come Simeone e soprattutto Juric stava per abbandonare la nave.

Oggi Tudor può valersi del lavoro fatto da Di Francesco in fase offensiva, a cui ha aggiunto il suo pragmatismo in difesa, riportando la linea a tre, col quale ormai gli scaligeri andavano a memoria.

Solo Ilic sicuro assente in casa gialloblu per il resto formazione tipo con: Montipo’; Casale, Gunter, Dawidowicz; Lazovic, Tameze, Miguel Veloso, Faraoni; Caprari, Barak; Simeone.

Spalletti non fa pretattica

Nel Napoli rientrano i big assenti in Europa League: Fabian Ruiz, Insigne e Osimhen. Tutt’ora indisponibile Manolas, sarà ancora il turno di Juan Jesus, stavolta nel ruolo di centrale, al fianco di Rahmani. Probabile anche il cambio in porta, con l’avvicendamento tra Ospina e Meret.

Questa dunque la probabile formazione anti Verona: Ospina; Di Lorenzo, Jesus, Rahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Zielinsky; Politano, Insigne, Osimhen.

Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni a Fuorigrotta per almeno tre grandi ragioni: ribaltare la maledizione dello scorso 23 maggio. Confermare il primo posto in classifica. Onorare il ricordo di Diego Armando Maradona.

È si perché chi domenica indosserà quella maglia, con l’immagine del Pibe de Oro sul petto, non potrà non sentire un ulteriore responsabilità sulla propria pelle. Motivo in più per dare il 101% in campo.

