Napoli: non parliamo solo di sfortuna per spiegare la sconfitta con l’Empoli

Che il Napoli stia attraversando un momento negativo della stagione ormai appare evidente anche ai miopi, ostinatamente convinti che la sfortuna si sia accanita contro la squadra di Spalletti.

Almeno dal punto di vista dei risultati, però, è innegabile il vertiginoso passo indietro degli azzurri. Testimoniato dal clamoroso crollo in classifica nell’arco di un mese. Non è tanto una questione di margine dalla testa del campionato, che aumenta ogni giornata che passa.

Quello che davvero desta preoccupazione, al netto di una sequenza di infortuni che stanno letteralmente falcidiando la rosa, impedendo all’allenatore di attingere da una panchina non più profonda, è la continuità degli episodi sfavorevoli.

Conforta il gioco

Nonostante le tante difficoltà che stanno minando il lavoro di Spalletti, la squadra partenopea non ha mai sbracato al cospetto di qualsiasi avversario l’abbia affrontata.

Anzi, dal punto di vista squisitamente tecnico-tattico, il Napoli ha imposto a chiunque la sua filosofia proattiva. Resistendo poi fin dove ha potuto, quando la fatica ha prosciugato il glicogeno nei muscoli dei giocatori.

Un dazio da pagare sull’altare della mancanza di alternative: dover rinunciare al turnover costringe a schierare continuamente gli stessi uomini.

Insomma, l’impossibilità a distribuire adeguatamente il minutaggio ha prodotto conseguenze nefaste in termini di stanchezza e nuovi malanni muscolari.

In sostanza, un circolo vizioso senza alcuna via d’uscita.

C’è sempre una spiegazione calcistica

Paradossalmente, il problema è proprio questo. Pure nelle sconfitte il Napoli continua a mostrare di possedere un’impressionante abilità nel controllare le partite.

Adesso, tuttavia, non riesce a trovare le risorse necessarie per concretizzare l’elefantiaca mole di palloni gestiti. Un numero incredibile di possessi, che termina con nulla di fatto.

Obiettivamente, così diventa estremamente arduo prendersi i tre punti. Ma continuare a tirare in balla la malasorte non contribuisce affatto a risolvere le criticità.

Quindi, si può trovare sempre una spiegazione calcistica alle mancate vittorie.

Là davanti il Napoli è cambiato

Per esempio, prima del terribile incidente di Osimhen, gli azzurri esprimevano un calcio organizzato fino alla trequarti altrui. E negli ultimi sedici metri sfruttavano in modo egregio le caratteristiche del nigeriano.

Uno che non si piglia, quando strappa palla al piede a attacca la linea. Ingiocabile se lanciato in profondità, con quel suo primordiale istinto nel usare il corpo per schermare l’avversario diretto, gratifica la risalita compatta della squadra verso la zona di finalizzazione.

Oggi che il Napoli continua a manipolare le difese avversarie con il giropalla ed il cambio passo, chi occupa la posizione di centravanti favorisce con il suo lavoro oscuro la moltiplicazione degli spazi. Che purtroppo non vengono sfruttati.

Perché Mertens tende a defilarsi; svuotare il cono di luce tra i centrali difensivi. Nondimeno, pretendere che quello spazio venga preso da Ounas è veramente inimmaginabile.

Al contempo, inserire un attaccante posizionale come Petagna e continuare a privilegiare il fraseggio sul breve, funzionale all’imbucata centrale, senza (quasi…) mai arrivare sul fondo e mettergli il pallone in testa sembra un controsenso.

Poiché lo sviluppo del gioco di una squadra è il frutto di movimenti coordinati, che esprimono effetti nelle due fasi, ecco spiegati i disagi attuali.

Equilibrio e fiducia nelle difficoltà

In definitiva, nessuno mette in dubbio che una volta superato il periodo di grandissima emergenza, dovuto a assenze varie e assortite, il Napoli possa nuovamente mostrare tutta la sua forza.

Quella indubbia capacità di determinare attraverso la qualità del gioco e l’intensità con cui domina gli avversari.

Perché fino a quando è filato tutto liscio, ben poche squadre hanno retto l’atletismo dei partenopei. E neppure disinnescato con efficacia il loro calcio.

Nelle giornate di burrasca, bisogna avere fiducia nel timoniere; nonché mantenere equilibrio nei giudizi critici…

