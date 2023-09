Napoli, non è l’inizio sperato. Ma ci sono margini di miglioramento

Per il Napoli gli strascichi emotivi della sconfitta contro la Lazio rimangono ancora freschi, e guastano la pausa per le Nazionali; forse perché l’ultimo ricordo, generalmente, è quello che si imprime più facilmente nella memoria. Basta un semplice soffio di vento, dunque, per mettere in discussione un mucchio di certezze all’ombra del Vesuvio.

In ogni caso, la sensazione principale, con buona pace dei critici a oltranza, in servizio permanente effettivo, è che i Campioni d’Italia, dalla battuta d’arresto con i biancocelesti, possano trarre grande giovamento, imparando a superare difficoltà ancora appellabili.

Nella testa di tifosi – nel bene e nel male – sembra essere cambiato tutto troppo velocemente. Probabilmente a causa della differenza abissale tra il primo ed il secondo tempo del match di domenica sera. Un rendimento talmente effimero, da considerare già da adesso la squadra partenopea diversa rispetto a quella che ha vinto lo scudetto.

Gli azzurri sono passati dal classico gioco dominante ad un atteggiamento timoroso, che per qualche motivo sconosciuto li ha resi incapaci di continuare a imporre il loro calcio, condannandoli perciò a perdere compattezza e lucidità.

Coperta corta senza Kim

Nonostante l’undici titolare non sia affatto stato stravolto dal mercato – al momento, soltanto lo slot di difensore centrale mancino è diverso, pur se occupato da un giocatore esperto delle dinamiche di campo e spogliatoio come Juan Jesus – c’è stato un cambiamento radicale di idee e principi. Che condiziona, in negativo, la fluidità della manovra.

Presumibile, quindi, che la ricerca di nuovi equilibri stia ritardando il lavoro di Garcia. Banale allora continuare a rimarcare l’assenza di un giocatore chiave come Kim. Nondimeno, l’addio a una figura di riferimento non solo per la retroguardia, in grado di influenzare l’intera fase di non possesso la scorsa stagione, appare evidentissima.

Dal punto di vista tattico, l’allenatore francese ha appena iniziato una rivoluzione, in cui la continuità è data esclusivamente dal sistema di gioco: il 4-3-3. Intrepretato, tuttavia, in maniera diametralmente opposta da quello di Spalletti.

Al netto di un blocco difensivo posizionale molto basso (vedi La sosta per le Nazionali può arrivare in soccorso di Garcia, n.d.a), per cui Lobotka, un “maestro” in regia, con un repertorio infinito di letture, va comunque incontro a inefficaci uscite con la palla da dietro, le scelte estive hanno restituito un Napoli privo di aggressività, con meno strumenti per mettere sotto pressione gli avversari.

Vulnerabili senza riaggressione

Manca il cd. gegenpressing, marchio di fabbrica indelebile dell’Uomo di Certaldo. Nel momento immediatamente successivo alla perdita della palla, puntualmente, quella squadra riaggrediva ferocemente. Interrompendo, all’origine, l’impostazione dell’altrui manovra offensiva. Ovvero, non scivolava all’indietro per riorganizzarsi. Bensì, si alzava sul portatore, con l’uomo più vicino, mentre i compagni accorciavano in zona, sugli eventuali appoggi, provando a intercettare le linee di passaggio.

Esempio lampante, l’azione che ha determinato il gol di Zaccagni, poi annullato per offside. Gli azzurri erano squilibrati e posizionati male: Rrahmani temporeggia piuttosto di uscire forte su Immobile, che si gira, libero di pescare Guendouzi in mezzo al campo, con una prateria davanti a sé. Senza riaggressione, gli ospiti hanno avuto tempo e spazio per alzare la testa e ragionare comodamente sul successivo passaggio a rimorchio.

Una variabile rischiosa, ingigantita dal medesimo approccio passivo nei confronti di Provedel, usato come strumento per creare superiorità numerica in virtù di piedi educati e ottime assistenze sul gioco lungo, che spesso raggiungevano direttamente Immobile nel cerchio di centrocampo.

Insomma, ora la palla passa a Garcia, chiamato a trovare le soluzioni idonee per stimolare i margini di miglioramento di questa rosa.

