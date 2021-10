Non c’è nulla da “vendicare”, ma occhio al Torino di Jurić

Ad arricchire di significati Napoli-Torino c’è la sfida ad Ivan Jurić, un tecnico che già si è rivelato estremamente indigesto per i partenopei.

Ovviamente, bisogna evitare di cadere nella trappola della retorica. Cavalcare l’onda lunga della vendetta postuma contro chi, lo scorso anno, è stato tra i protagonisti della fatal Verona.

Perché l’ex allenatore degli scaligeri, attraverso le sue idee, è riuscito a ridestare il cd. “cuore Toro”. Quella feroce determinazione, associata alla proverbiale cattiveria agonistica, che ha sempre caratterizzato i giocatori in maglia granata.

Alimentando il suo 3-4-2-1 con i tratti caratteristici di un credo calcistico facilmente decodificabile.

I granata difendono collettivamente

Sarebbe un grave errore, tuttavia, identificare il Torino attuale come una squadra orientata prevalentemente alla fase difensiva, pur partendo Jurić da un presupposto tattico fondato su grande aggressività.

Quindi, marcature molto forti sugli appoggi, con i difensori che cercano l’anticipo ben oltre la metà campo avversaria.

Eppure, quella che a una lettura superficiale potrebbe sembrare un “banale” atteggiamento a uomo in tutte le zone del campo, in realtà nasconde un complesso sistema a livello di responsabilizzazione collettiva.

Imperniato su scalate in avanti a seconda del lato in cui la squadra avversaria costruisce l’azione, con la precisa intenzione di mettere in ombra ogni possibile ricevitore.

Andando a pressare forte sui potenziali scarichi addirittura nei pressi del portiere, forzandone l’errore sul corto. Oppure costringendolo a calciare lungo.

In vista del Napoli, la strategia del Toro mira a rendere estremamente complicato il tradizionale palleggio con cui la squadra di Spalletti guadagna terreno.

Sanabria e Linetty dovrebbero posizionarsi di fronte ai due difensori centrali, pronti a pressare Rrahmani e Koulibaly, qualora dovessero ricevere. Invece Brekalo si sgancerebbe su Fabiàn Ruiz.

Il movimento, funzionale a farsi vedere da Meret, libera lo spagnolo in posizione di metodista, e stimola la rotazione degli altri centrocampisti azzurri. A qual punto, Mandragora e Lukic prendono contemporaneamente in consegna le mezz’ali avversarie, Anguissa e Zielinski.

Scalate e tagli da coprire

L’allenatore croato solitamente contempla pure aiuti reciproci in situazione di tagli da coprire, anche profondi, per non vanificare le uscite dei compagni.

In sostanza, poichè Juric non accetta l’uno contro uno difensivo e sceglie dunque di mantenere in soprannumero i centrali rispetto agli attaccanti avversari, questa situazione genera una inferiorità numerica che si ripercuote sui giocatori che pressano.

Costringendo i laterali a sacrificarsi in lunghe scalate, difficili da assorbire.

Ragionando ancora in ottica Napoli, presumibilmente Bremer curerà da vicinissimo Osimhen. Di conseguenza, uno tra Djidji e Rodriguez si porta a copertura della zona di impatto, mentre l’altro accorcia sul trequartista partenopeo. Con Singo e Aina a disinnescare i tagli di Insigne e Politano.

Guarda il video che anticipa i principali temi tecnico-tattici di Napoli-Torino

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati