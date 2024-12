Alla fine del match contro l’Udinese, la sensazione che accompagna i tifosi del Napoli resta sempre la stessa. Nonostante Conte ci vada cauto, ricordando ogni qual volta gliene viene offerta la possibilità che l’obiettivo stagionale rimane la qualificazione a una coppa europea, il campionato sta andando ben oltre le più rosee aspettative, rispetto al percorso di crescita da lui stesso immaginato. Ovviamente, comportarsi da pompiere potrebbe essere anche un orientamento teso a stemperare le tensioni. Del resto, sono proverbiali le sue doti di comunicatore, specialmente dopo la rocambolesca doppia sfida con la Lazio, capace di originare poi un mucchio di perplessità sulla squadra partenopea.

Ciò che colpisce è proprio l’identità trasmessa dall’allenatore: un aspetto che non va dimenticato, specie dagli oltranzisti, ossessionati dall’etichettare il gioco degli azzurri assai scialbo. Il tecnico preferisce scommettere su un calcio poco divertente, almeno per i palati sopraffini. Questo piccolo particolare, tuttavia, non ne mina la credibilità. Infatti, una delle chiavi del lavoro di Conte è stata quella di persuadere il gruppo della bontà di certe idee, improntate al sacrificio e all’attenzione collettiva.

Al Napoli non manca la qualità

Eppure, al Napoli non manca di certo il talento nella metà campo altrui. Perciò a caratterizzare la settimana che ha segnato l’eliminazione dalla Coppa Italia, oltre alla seconda sconfitta interna in campionato, le voci malevole di chi profilava all’orizzonte l’ombra di una possibile crisi. Una delle incognite palesate dalla critica? Quanto tempo ancora ci impiegherà Conte a costruire un sistema che esalti la qualità dei suoi uomini migliori. Allora, la trasferta in Friuli era decisamente delicata. Per tenere la scia della capolista Atalanta, nonché scrollarsi di dosso eventuali scorie negative.

D’altro canto, lo stile implementato dall’Uomo del Salento non prevede di arrivare velocemente nella zona di rifinitura. La priorità invece rimane voler generare superiorità numerica in fascia. Ma passando prima per Anguissa e McTominay, cioè attraverso una circolazione centrale o nei corridoi intermedi. Un gioco di posizione che cerca di far recapitare più palloni possibili in quella zona di campo, per sovraccaricarla grazie al movimento con cui Di Lorenzo e Olivera accorciano in avanti. A testimoniarlo, per esempio, il modo in cui al Bluenergy Stadium gli esterni stazionavano larghi per garantire ampiezza: solo dopo aver letto la disposizione avversaria sottopalla, Neres e Politano decidevano se puntare o stringere verso il centro.

E meno male che Conte sia riuscito a risolvere i dubbi emersi nei 45’ iniziali, causati prevalentemente dell’atteggiamento voluto da Runjaić. Altro che difesa posizionale nei pressi della propria area di rigore. I bianconeri non si sono abbassati troppo, aggredendo la prima costruzione. Talvolta Lobotka – perennemente a suo agio in contesti così complicati – riusciva a eluderla, lavorando con pazienza. Quando lo slovacco spezzava la linea di pressione, il tema tattico si convertiva nell’idea di soffocare gli ospiti con la riaggressione feroce. Tutte cose propedeutiche alle transizioni con cui l’Udinese, recuperato il pallone, ribaltava il fronte, andando rapidamente in verticale.

Cifre difensive importanti

In generale, un punto di fragilità nella difesa del Napoli, altrimenti sempre ordinata e compatta, è stata la scarsa vena nel decodificare Thauvin. Stranamente fragile Buongiorno: l’ex Toro appariva incapace di trovare le energie per determinare in situazione di uno contro uno, probabilmente disturbato dai continui spostamenti dell’elettrico attaccante francese.

Al di là del caso singolo, Conte continua ad avere un approccio tutt’altro che rischioso, malgrado abbia abbandonato l’amata difesa a tre, pietra angolare di ciascuno dei progetti che ne hanno scandito il percorso professionale. Bada comunque a prendere un gol in meno dell’avversario. Inevitabilmente, il rendimento difensivo dimostra tutta la bontà di questa scelta. Gli azzurri concedono poche occasioni pericolose e di conseguenza hanno subito in Serie A solamente 11 reti in 16 partite. Cifre che non devono essere considerate una sorpresa. Difficile pensare che possa essere un caso. Anzi, rappresentano un’ulteriore conferma di una filosofia che per adesso sta ripagando abbondantemente. Con la squadra che si ritrova in lotta per il titolo. Magari inaspettatamente, sebbene il campionato sia molto lungo.

