Napoli, non basta Mazzocchi: urge un difensore e occhio a Politano

Per il Napoli l’inizio del mercato “di riparazione” è stato abbastanza avvincente, con l’arrivo di Mazzocchi: adesso ci sono le premesse per un gennaio ancora più interessante. Con gli azzurri che nel frattempo continuano a pensare di essere in pole per Lazar Samardzic, nonostante non ci sia ancora nessun contratto firmato, bensì un semplice pourparler tra le parti. Sicuramente ancora valido con l’Udinese, sulla base della offerta avanzata dal club partenopeo: venti milioni, più cinque di bonus.

Una doverosa premessa, considerando che dal confronto col padre-procuratore sembra sia emersa qualche piccola incomprensione (superabile…) su ingaggio e diritti d’immagine. In Friuli, la mezzala serba percepisce circa 500 mila euro, a fronte dei due milioni più bonus, per quattro anni e mezzo, che gli verrebbero garantiti all’ombra del Vesuvio.

Sullo sfondo, in maniera nemmeno troppo velata, il Napoli cerca disperatamente un difensore. Perché c’è uno scudetto da onorare e l’attuale posizione di classifica suggerisce di fare grande attenzione, con la consapevolezza che i Campioni d’Italia non possono assolutamente permettersi il lusso di rimanere fuori dall’Europa che conta. Piace Dragusin, difensore completo e dall’indole moderna: veloce, abile nel gioco aereo ed in marcatura sull’uomo.

Peccato che da quest’orecchio non voglia sentirci nessuno. Nel senso che il Genoa l’ha sparata grossa, pretende 25 milioni. Mentre le ambizioni del rumeno sono tutte orientate verso la Premier. Intende chiudere la stagione in Liguria e dopo sbarcare a Londra, sponda Tottenham. De Laurentiis non si arrende, sa che deve rimediare al grossolano errore commesso in estate: puntare su una scommessa rischiosissima come Natan, incapace di adattarsi immediatamente alla Serie A.

Napoli, non solo acquisti

L’alto profilo su cui si starebbe orientando la proprietà in questi giorni, con la chiara intenzione di ridisegnare l’organico, così da rilanciarsi in classifica, e inseguire almeno l’ultimo posto utile per la qualificazione alla Champion League, viene squarciato pure da insistenti voci di cessioni, che si rincorrono nelle segrete stanze di Castelvolturno. Pur se finora nulla s’è concretizzato. Nondimeno, pare che l’Al-Shabab abbia fatto arrivare alle orecchie del Napoli una proposta da circa 12 milioni di euro per Matteo Politano.

A ingolosire l’esterno azzurro, l’offerta di uno stipendio mostruoso: 7 milioni netti a stagione e contratto fino a giugno 2027. Uno scenario seducente, al quale Politano rinuncerebbe, ma solo qualora il club partenopeo gli offrisse il rinnovo. In soldoni, niente petrodollari, bensì medesima lunghezza contrattuale. Ovviamente, diverse anche le cifre: ora guadagna 2,2 milioni di euro all’anno, la fumata bianca potrebbe esserci intorno ai 3 più bonus.

