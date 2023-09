Napoli, niente voti al mercato. Ma il giudizio rimane lusinghiero

Le scelte di mercato del Napoli, in una finestra estiva in cui le “Big” (o presunte tali) si sono mosse tantissimo, forse hanno frenato un pò le entusiatiche aspettative della tifoseria partenopea. Dopo lo Scudetto, infatti, magari qualcuno si attendeva dalla società l’arrivo di un nome prestigioso. Ma dalle parti di Castelvolturno hanno semplicemente preferito optare per una strategia conservativa.

Non bisogna trascurare un fatto importante: mentre la concorrenza continuava a lavorare su prestiti vari e assortiti, quindi, limitandosi a cacciare pochi spiccioli, così da mantenere i bilanci in equilibrio precario, ma comunque sostenibile, gli azzurri hanno concluso operazioni con soldi veri. Altro che cambiali o forme di pagamento alternative al cash.

La chiusura delle trattative si inserisce giocoforza sul campionato. Oggi il Napoli è attesso dalla Lazio e Garcia dovrebbe mandare in campo una formazione titolare assai simile a quella che ha dominato la passata Serie A. Negli uomini, ovviamente, perchè dal punto di vista della organizzazione, il tecnico francese sta tentando di plasmare la squadra sulla scorta dei suoi principi di gioco.

Insomma, almeno fino a quando Lindstrom non si calera appieno nella realtà, le uniche novità siedono in panchina.

Aspettando Natan

Solo in apparenza Natan potrebbe sembrare ancora un oggetto misterioso. Eppure, i motivi del suo mancato utilizzo sono stati abbondantemente motivati dall’allenatore. Non avendo mai maturato alcuna esperienza lontano dal Brasile, deve ambientarsi, imparare la lingua – cosa fondamentale per un centrale che interagisce costantemente con i compagni di reparto, nonchè i centrocampisti che giocano davanti a lui. E comunque ci si dimentica che sicuramente gli tocca un compito arduo. Sostituire il miglior difensore della passata stagione.

A peggiorare la situazione, essersi aggregato in ritardo al gruppo, non potendo quindi effettuare il ritiro dall’inizio. Sostanzialmente, è presto per giudicarlo. Servirà tempo a lui per capire le differenze tra il nostro campionato e quello brasiliano. Nel frattempo, Garcia lavora per comprendere il modo migliore per inserirlo, senza però bruciarlo. Consapevole di avere a disposizione un centrale dotato di forza fisica, fondamentali che gli permettono di giocare la palla e non buttarla. Chiaramente, deve calarsi subito nel contesto italiano, tatticamente molto evoluto, che non perdona alcuna distrazione in marcatura.

Scoprendo Cajuste

Anche Cajuste è una risorsa tutta da scoprire. Ha già avuto modo di testare il suo impatto nel centrocampo del Napoli. A Frosinone ha procurato un rigore e beccato un’ammonizione, palesando qualche leggerezza nelle letture. Una incapacità di temporeggiare, frutto probabilmente, della voglia di esprimere il suo valore. Una sorta di cortocircuito emotivo, che non gli ha poi impedito, nel finale della gara col Sassuolo, di dimostrare cattiveria agonistica, fisicità debordante e piedi educati. Seppur a tratti, ha messo in mostra capacità di controllo dello spazio davanti alla difesa e progressione dirompente palla al piede.

Avrà più tempo dalla sua. Nel frattempo. può crescere tecnicamente ed emotivamente all’ombra di Anguissa, conquistando certezze, che nascono dalla continuità. Ma è fortunato, perché il suo ruolo è ben coperto dal camerunense, destinato a partire per la Coppa d’Africa soltanto tra qualche mese.

Alternative valide

In definitiva, forse manca un cambio di spessore, in grado di far rifiatare talvolta Di Lorenzo. Ma all’occorrenza, Zanoli, sul binario di destra, può produrre massicce dosi di qualità e quantita, come ha fatto l’anno passato alla Sampdoria.

E’ vero che l’unico centrocampista in organico con caratteristiche simili a quelle di Lobotka rimane Demme, scontento degli esiti del mercato e ai margini del progetto di Garcia. Che è un tecnico bravo ad allenare dentro e fuori dal campo. Nulla vieta di immaginare che possa spendersi nel recuperare alla causa il centrocampista tedesco. Riportandolo dalla sua parte, limandone le spigolosità di una latente infelicità calcistica, cucendogli addosso un ruolo da alter ego del metodista slovacco

