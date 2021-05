Napoli, niente sospetti né piagnistei. Ma stavolta non farti fregare

Il Napoli vuole assolutamente gustarsi il momento, consapevole di essere padrone esclusivo del proprio destino. Gli azzurri accarezzano l’idea di partecipare alla prossima Champions, a sei punti dall’aritmetica qualificazione. E restano, quindi, concentrati sull’obiettivo. Senza farsi distrarre dal passato che pare ritorni, sotto forma di nefasti incroci dettati dal calendario.

Paradossalmente, l’Inter potrebbe contribuire a stemperare i pensieri malevoli ventilati all’ombra del Vesuvio.

In ogni caso appare irreale immaginare che, in un finale di stagione troppo spesso caratterizzato da magagne varie e nefandezze assortite, talmente maleodoranti da ammantare di tanfo putrescente la credibilità dell’intero campionato, Antonio Conte si presti a qualche compromesso.

Del resto, per il tecnico leccese, il Derby d’Italia è l’occasione per mettere il punto esclamativo sulla sua personalissima cavalcata alla guida dei nerazzurri, culminata con lo Scudetto.

Vista l’importanza della partita, dunque, probabilmente Conte non farà alcuno sconto alla Juventus. Anzi, dovrebbe chiedere ai suoi il massimo impegno, proponendo la formazione migliore, in quanto letteralmente ossessionato dalla vittoria.

E non perché all’andata si scontrò con Andrea Agnelli, sugellando il litigio con tanto di dito medio all’indirizzo del suo ex presidente.

Il Napoli non alimenta diffidenze

Tuttavia, pur lontani dall’idea di fomentare in alcun modo la cultura del sospetto, comunque alimentata da anni di indigesti biscotti, risulta evidente la diffidenza che aleggia nell’ambiente partenopeo.

Il fatto che la stranezza di certi risultati non sia mai conseguenza di malafede, ovviamente non rende la vigilia della gara con la Fiorentina meno avvelenata.

Magari, molto più semplicemente, se a certi giocatori a fine anno viene il latte alle ginocchia o abbisognano di un pannolone da adulti, è solo questione di attributi minuscoli come biglie.

Nondimeno, forse sarebbe stato il caso che la Lega, almeno in queste ultime due giornate, avesse ristabilito il principio della contemporaneità. Ovvero, tutti in campo alla stessa ora. In maniera tale da non falsare la credibilità dell’intera Serie A.

Consentendo così alle squadre ancora a caccia della salvezza oppure coinvolte nella rincora alla Coppa dalle Grandi Orecchie di scendere in campo senza conoscere già il risultato delle rivali dirette.

Chiaramente, davanti ai soldi dei famigerati diritti televisivi nessuno protesta più di tanto…

