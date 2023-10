Napoli, niente più rotazioni in mediana: così il possesso ristagna

Una delle principali accuse mosse nei confronti di Rudi Garcia è di aver trasformato il proverbiale palleggio del Napoli, intenso e qualitativo, in una manovra ingessata. La mancanza di coraggio nelle scelte tattiche ha prodotto inevitabili conseguenze – in negativo – sull’atteggiamento della squadra. Che ha smarrito tutte le sue certezze, specialmente a centrocampo.

Sono fondamentalmente due le soluzioni mortificate dal tecnico francese. I cui principi di gioco hanno abiurato l’efficacia nella prima costruzione. Innanzitutto, insistendo sulla necessità di ricercare continuamente la verticalizzazione su Osimhen. Anche contro un pressing ben organizzato come quello esercitato, per esempio, dalla Fiorentina. A peggiorare la situazione, l’approccio iperaggressivo della squadra di Italiano.

Con Arthur letteralmente incollato a Lobotka, e la copertura centrale garantita dalle puntuali uscite di Quarta su Zielinski, aiutato da Duncan, che si abbassava a prendere in consegna Anguissa, i gigliati hanno sostanzialmente impedito agli azzurri di muovere efficacemente il pallone da un lato all’altro del campo.

In questo senso, per contrastare la Viola, il possesso doveva svilupparsi attraverso la fluidità nei movimenti dei tre centrocampisti. Le rotazioni in mediana, infatti, prima o dopo, inevitabilmente, fanno saltare qualche marcatura, aprendo poi quegli spazi in cui i Campioni d’Italia andavano a nozze qualche mese fa.

E’ mancata dunque la padronanza nello scambiarsi le posizioni, ideale per manipolare lo schieramento sottopalla dell’avversario. Oltre a una certa dose di pazienza, che consente di gestire con maggiore sicurezza l’attrezzo. Nonché, la rapidità negli scambi sul breve, funzionale a portare tanti uomini a ridosso della trequarti altrui.

Insomma, che resti l’attuale allenatore oppure cambi il “manico”, urge ritrovare il dinamismo che permette il ricambio posizionale in mezzo al campo.

