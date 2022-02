Napoli: niente da perdere, ma giocarsela non è un reato

Tornano le Coppe e quella tra Napoli e Barcellona non sembra proprio una partita da Europa League, ricorda la sfida di Champions di due anni fa, quando in piena pandemia si riprese a giocare. Era sicuramente un altro Barcellona quello di allora. Oggi non c’è più Messi, Xavi siede sulla panchina e in campionato le cose non vanno benissimo.

Ieri l’allenatore blaugrana ha avuto parole di stima profonda nei confronti degli azzurri, durante la conferenza di vigilia, ma punta dalle sue parole emerge chiaramente che punta a vincere l’Europa League, il vero obiettivo stagionale, viste le difficoltà in Liga.

Sarà invasione partenopea al Camp Nou, ben 5000 i tifosi napoletani presenti sugli spalti per una sfida che accende sempre gli entusiasmi.

Dubbio Osimhen

Spalletti medita un po’ di turn over, con Osimhen a riposo precauzionale nell’allenamento di rifinitura. Ovviamente, il centravanti è partito con il resto del gruppo, regolarmente convocato. Il tecnico toscano valuterà la sua presenza tra i titolari. La scelta tra il nigeriano e Mertens verrà sciolta solo nel ventre del Camp Nou.

Per il resto, Anguissa a centrocampo vista l’assenza di Lobotka e Meret tra i pali. Potrebbe esserci Malcuit alto a destra, mancando sia Politano che Lozano. Il caso è quello di dare spazio alle seconde linee o a quelli che hanno giocato meno, l’importanza ora di non perdere terreno in campionato è senza precedenti, in ogni caso gli azzurri hanno dimostrato già di saper fare cose importanti anche emergenza.

Può giocarsela serenamente il Napoli, nessuno potrebbe obiettare nulla in caso di mancata qualificazione, visto il valore dell’avversario, ne’ sarebbe così male concentrarsi esclusivamente sul campionato. Nulla da perdere, insomma, anche se Spalletti tiene molto a fare bella figura e un buon risultato in Spagna. Circostanza che darebbe comunque una spinta importante per la trasferta di Cagliari.

Ballottaggio Busquets-De Jong

Molti gli indisponibili per il Barcellona, col dubbio Araujo in difesa, per un problema al polpaccio nella sfida con l’Espanyol, pronto Garcia se non dovesse farcela al fianco di Piquet; a centrocampo sicuro il giovane Pedri, ballottaggio tra Busquets e De Jong. Abbondanza invece in attacco con Dembele’, Aubameyang favoriti su Traore e Ferran Torres, per il reparto senz’altro più temibile degli spagnoli.

