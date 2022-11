Napoli-Nazionale, Firmato Meret-Di Lorenzo-Raspadori!

Che bello vedere così tanto Napoli nella Nazionale di Mancini. In un campionato dove alcune squadre hanno solo stranieri è motivo di soddisfazione ed orgoglio poter vedere con la maglia dell’Italia tre elementi della rosa di Luciano Spalletti.

L’altra sera nel test amichevole contro l’Albania, Meret, Di Lorenzo e Raspadori hanno provato a far dimenticare ai tifosi azzurri un po’ di amarezza per la mancata partecipazione al Mondiale in Qatar che comincia già domenica. I tre partenopei sono stati protagonisti contro l’Albania allenata dall’amico del cuore Edy Reja. Si sono fatti valere i giovanotti nostrani.

E due su tre hanno messo la firma sul successo in rimonta contro Hysaj e company. È stata davvero una bella serata per il Napoli a Tirana. Anche se si è giocata un’amichevole il portiere, il terzino e l’attaccante di proprietà partenopea si sono fatti valere e hanno dimostrato che non sono in vetta alla classifica della Serie A per caso

Sempre vogliosi di stupire!

Ognuno nel suo ruolo è stato determinante. Le certezze di Spalletti sono state utilizzate nel migliore dei modi da Mancini. Sapeva il ct di poter contare su chi alla corte di Lucianone sta dominando il campionato di Serie A. Era a Bergamo con il fido Oriali quando il Napoli vinse l’ennesimo scontro diretto in trasferta della stagione. Impossibile, quindi, non puntare su elementi quotati che al momento sono in testa alla classifica dopo aver vinto tredici gare su quindici e non aver mai perso.

Per Meret c’è stato l’esordio. Purtroppo il portiere friulano nulla ha potuto sul gol dell’Albania. Ma poi è stato determinante per ben due volte riuscendo ad evitare che i padroni di casa potessero pareggiare. Ha difeso la porta partenopea in Serie A e in Champions League e ha sbagliato veramente poco. Quasi nulla. E dire che se ne sarebbe dovuto andare. Applausi all’highlander toscano nonché capitano del Napoli. Di Lorenzo non si è mai assentato tra campionato e Coppa e anche a Tirana era in campo. È stato l’autore della rete del momentaneo pareggio dimostrando di sapere anche segnare

.E la sua esultanza con il pallone sotto la maglietta fa capire che diventerà nuovamente papà. Un plauso particolare va a Jack Raspadori. Da quando è tornato a disposizione Osimhen lo spazio si è ridotto notevolmente. Ma la qualità e la voglia di essere protagonista sono rimaste. Ed, infatti, contro l’Albania è stato un punto di riferimento della zona offensiva. E l’assist per il gol del vantaggio di Grifo è stato fantastico.

Avrebbe potuto tirare dopo essere scappato in contropiede ma ha visto libero e il compagno e l’ha servito. Giacomino, dunque, ha risposto presente. Ed è un punto a favore suo e del Napoli e sicuramente quando si ricomincerà a giocare proverà ad essere determinante così come ha fatto quando Osimhen era assente per infortunio.

