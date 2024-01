Napoli, Mourinho non è solo una suggestione: contatto De Laurentiis-Mendes

Il Napoli è sempre più “on fire” mentre Aurelio De Laurentiis lavora in vista della prossima stagione. Secondo la stampa britannica, il presidente del Napoli ha preso contatto con Mendes, l’agente di Mourinho, in Arabia Saudita dove si sta svolgendo la Supercoppa Italiana. Nel frattempo, lo Special One è stato avvistato a Barcellona ma si è rifiutato di rispondere alle domande sul suo futuro. Per convincere l’ex allenatore della Roma non basterà un progetto, ma bisognerà anche respingere gli attacchi arabi.

Secondo quanto riportato dalla redazione della “Domenica Sportiva”, poco dopo l’esonero come allenatore della Roma, lo Special One ha contattato formalmente il Napoli attraverso il suo agente, Jorge Mendes. Mendes ha sfruttato i suoi buoni rapporti personali con Aurelio De Laurentiis per proporre Mourinho come successore di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli.

“Ultimatum” di Mourinho, la reazione di De Laurentiis

Ma non finisce qui, perché come spiega il giornalista ed esperto di calciomercato Ciro Venerato, José Mourinho e il suo rappresentante vogliono una risposta entro le prossime 48 ore, in quanto stanno valutando anche le lucrose offerte arrivate sul loro tavolo dall’Arabia Saudita. De Laurentiis, a cui non notoriamente non piace essere messo alle strette, avrebbe reagito in maniera piuttosto fredda ed è improbabile che chiami Jorge Mendes per dire immediatamente sì all’allenatore portoghese.

