Napoli-Monza: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Dopo aver messo la “quinta” la scorsa settimana al Bentegodi, iniziando nel miglior modo possibile la stagione, il Napoli si presenta davanti al suo pubblico. Contro il Monza comincia, dunque, il nuovo corso casalingo degli azzurri.

Oggi pomeriggio i 40mila e passa spettatori che assieperanno il Maradona Stadium potranno dare il tradizionale benvenuto agli otto acquisti di un mercato spumeggiante. Una estate torrida, tutta da ricordare, caratterizzata prima dall’amarezza per i tanti addii. Che però ha lasciato progressivamente il posto ad un rinnovato entusiasmo.

Qui Napoli

Al termine della classica rifinitura, che anticipa la gara con i brianzoli, dal Konami Training Center filtrano sensazioni positive. Spalletti, infatti, potrà contare su tutti i nuovi acquisti. In ogni caso, il tecnico di Certaldo pare orientato a riproporre la medesima formazione che ha asfaltato il Verona.

Quindi, “numero uno” idealmente affidata ancora a Meret, e pacchetto arretrato composto dai centrali Rrahmani e Kim, con Di Lorenzo e Mario Rui laterali difensivi.

Nel terzetto di centrocampo, Lobotka si muoverà da pivote, supportato ai fianchi da Anguissa e Zielinski.

Là davanti, poi, c’è il solito ballottaggio per il ruolo di esterno destro. L’impressione che Lozano sia in netto vantaggio su Politano non è campata in aria. A completare il tridente ci penseranno Kvaratskhelia e Osimhen.

Oltre allo squalificato Gaetano, indisponibile Demme, uscito malconcio dall’ultimo allenamento, dopo uno scontro con Anguissa. Il tedesco ha riportato un’infrazione del cuboide del piede sinistro, problema che potrebbe tenerlo fermo ai box per un mese circa. Sul suo profilo Instagram, l’ex Lipsia ha condiviso una story: non accusa apertamente il camerunese. Tuttavia, dalle parole pubblicate traspare una certa frustrazione, per un infortunio che con maggiore prudenza da parte del collega, poteva essere evitato.

Sempre ai margini della squadra, invece, Fabiàn Ruiz. Sostanzialmente messo fuori rosa, perché rifiuta il rinnovo. Lo spagnolo, comunque, resta in attesa di un probabile trasferimento al PSG.

Qui Monza

L’intenzione di Stroppa è quella di schierare la sua squadra con il 3-5-2. Al netto delle assenze certificate di Dany Mota e Carlos Augusto, nemmeno convocati per la trasferta all’ombra del Vesuvio, causa problemi fisici, l’allenatore dei biancorossi continua ad avere qualche dubbio di formazione. Che scioglierà, presumibilmente, soltanto poco prima di rendere ufficiale la formazione.

Sicuramente persiste un ballottaggio tra i pali: Di Gregorio al momento è in vantaggio su Cragno. A comporre la difesa Marlon, Andrea Ranocchia e Pablo Mari. Birindelli e D’Alessandro agiranno sulle corsie esterne.

Dubbio amletico a centrocampo. Potrebbe rivedersi Machin nel ruolo di metodista, aiutato in mediana da Filippo Ranocchia e Valoti. Stroppa potrebbe pure ricredersi e puntare sulla presenza in campo di Barberis. Da valutare le condizioni di Sensi e Pessina, che si candidano a giocare, se non da titolari, pronti a subentrare dalla panchina.

in attacco, la coppia Caprari–Petagna.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, A. Ranocchia, Pablo Marì; Birindelli, Valoti, Barberis, F. Ranocchia, D’Alessandro; Caprari, Petagna. Allenatore: Stroppa.

ARBITRO: Francesco Fourneau di Roma.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Rinnovato entusiasmo nell’ambiente partenopeo, “Maradona” soldout con il Monza

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati