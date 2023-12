Napoli Monza: Palladino si gioca la panchina “azzurra”

Le piccole sono le peggiori.

Con le big, il Napoli se la gioca sempre. Non sente timore reverenziale. Non c’è timore. C’è parità e la sconfitta può essere giustificata.

Con le piccole no.

In questo momento, una “provinciale” è il peggior avversario.

L’Empoli ha vinto, il Cagliari ha dato fastidi infiniti, il Frosinone in coppa è un discorso horror.

Al Maradona è tutto più faticoso.

Il Monza di Palladino è in assoluto il peggiore per Mazzarri.

Al Maradona con una squadra ottima: corre, gioca spensierata ed ha ottime individualità.

Meno punti in classifica di quelli che avrebbe meritato. Con la Fiorentina, un errore marchiano dell’eccellente Di Gregorio ha portato una sconfitta immeritata.

In panchina con il volto nuovo del calcio italiano, Raffaele Palladino ed in campo con un perfetto mix di giovani ed esperti.

Il Monza di Galliani è realtà serissima del calcio italiano e statene certi non sarà una meteora.

Ogni anno un passo in avanti. Ogni anno un passo verso l’Europa.

Lo stesso Galliani, lo ha sottolineato, alla cerimonia dei collari d’oro, premio alle eccellenze sportive dell’anno.

In questo specifico momento della stagione e della situazione, Palladino e Galliani, sono il peggior avversario per Mazzarri e De Laurentiis.

Tutto da perdere, poco da guadagnare.

È un dato incontrovertibile.

Per paradosso, Napoli meglio con Inter, Real e Juve che con Cagliari e Frosinone.

Meglio fuori che in casa.

Il Monza è un cliente scomodissimo.

Mazzarri si gioca il mandato, Palladino “pure”.

