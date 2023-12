Napoli Monza il giorno dopo: equilibrio precario

Precario equilibrio. Il giorno dopo Napoli Monza è quello che appare del Napoli.

Bilico. Le casse sono salde ma il resto scricchiola paurosamente.

“Eliminato” il capro espiatorio Garcia, sono rimasti nell’ordine, le condizioni squilibrate dei calciatori,dei procuratori, dei dirigenti “copertura”.

Un dissapore latente che ha creato un solco. Il “povero” Mazzarri, chiamato in soccorso di una barca piena di falle microscopiche ma esistenti, può poco, probabilmente nulla. Non è un uomo che cambia le cose. Il capo del governo tecnico, è un traghettatore tra un fallimento ed una nuova esperienza.

Mazzarri non è Mario Monti. Parallelo politico. Napoli – Monza è la perfetta immagine, precaria , che lo specchio restituisce.

De Laurentiis si è assunto le colpe della situazione. Ha poi rigirato parte del tutto ai signori Rocchi e Gravina.

Furbizie da show man. “Lo spettacolo, con questa condotta arbitrale, decade. Lo show ci perde”.

Il presidente non perde la sua modalità. Tra serio, poco, e faceto, molto.

Il campo restituisce una squadra disordinata. Seconde linee chiamate d’improvviso a far da protagonisti.

Zerbin, Gaetano, Raspadori, chiamati a far qualcosa di più grande di loro. Il peso di questo momento grava sulle spalle ed al Napoli manca una condotta univoca.

Si spinge in 11 ma ognuno a proprio modo.

De Laurentiis ha chiesto scusa. Lo apprezziamo.

Ha spiegato di voler rimediare col mercato e col tempo.

Ci crediamo.

Attendiamo.

Pedagogista dello Sport

