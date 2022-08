Napoli-Monza, I tifosi rispondono… Presenti!

I cinque gol del Napoli al Bentegodi sono passati come una spugna sulle parole, i veleni, i fischi, le preoccupazioni che hanno accompagnato i tifosi nell’ultimo mese tra le cessioni dei big, le prestazioni sottotono in ritiro, una campagna acquisti che non ingranava. La città ha ritrovato il sorriso: a casa o in vacanza, in spiaggia e per strada tutti hanno apprezzato il primo Napoli di Spalletti, che nel frattempo applaude i suoi e anche i tifosi presenti a ferragosto a Verona: «Possono stare tranquilli. I calciatori che indossano questa maglia hanno la loro stessa passione»

Napoli Monza, Biglietti quasi Sold Out

Dopo un’estate tesa, il Maradona si ritrova a essere preso quasi d’assalto per la prima volta dell’anno contro il Monza.

La Curva B è già in esaurimento, la A lo sarà a breve, anche i Distinti si stanno riempiendo.

E tutto per una partita al 21 di agosto, di una squadra che ha dovuto attraversare più di una bufera nell’ultimo mese. Ci sarà il pienone? Forse non il tutto esaurito, ma che importa?

Restano nelle orecchie le parole di Spalletti e Di Lorenzo, negli occhi i gol del Bentegodi e nelle mani un biglietto per la prima domenica dell’anno in casa.

Che si vinca o che si perda i tifosi azzurri restano sempre e comunque in attesa che escano i biglietti della prossima trasferta, assicurando il loro sostegno a prescindere, ma sempre rivendicando con orgoglio la legittimità delle proprie aspirazioni.

Non è colpa loro, se nonostante un secolo e mezzo abbondante di educazione alla minorità non sono riusciti a convincerli che Napoli e i napoletani debbano perdere per forza.

Restano ambiziosi e fieri, è questo il vero carro sul quale dovremmo salire tutti. Sul quale dovremmo salire come popolo per esigere il posto che meritiamo.

