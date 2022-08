Napoli-Monza: Demme si Sfoga…

Una polemica social scoppiata improvvisamente ieri sera, alla vigilia della partita Napoli–Monza.

L’ha scatenata un post pubblicato da Diego Demme, costretto a fermarsi almeno per un mese a causa di un’infrazione al piede sinistro, sul proprio profilo Instagram.

Il tedesco, che si è infortunato nei giorni scorsi durante un allenamento a Castel Volturno, ha scritto:

«Grazie per i messaggi. Sono sempre positivo, però al momento è difficile perché il mio infortunio è successo perché qualcuno non sapeva gestirsi. Il passato non si può cambiare, però il futuro sì. Stay positive».

Ipotizzato un riferimento al compagno Anguissa, con cui il giocatore si era scontrato in allenamento. Anche perché nel pomeriggio la sorella del centrocampista aveva scritto a proposito dell’infortunio di Diego: «Colpa di un compagno di squadra».

Demme è arrivato a Napoli nel mercato invernale 2020. Era diventato un punto di riferimento per Gattuso ma dopo l’arrivo di Spalletti ha perso il posto da titolare, anche per problemi fisici. Alla fine dello scorso campionato il suo agente aveva chiesto la cessione ma al momento Diego, che ha origini calabresi, continua a fare parte della squadra azzurra.

