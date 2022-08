Napoli–Monza 4–0, PAGELLE: Show degli azzurri e scoppia la Kvaramania al Maradona

Il Napoli vince al Maradona 4 a 0 contro la neopromossa Monza e convince ancora di più nel match valido per la seconda giornata di Serie A 2022/2023

Non c’è storia fra Napoli e Monza: 4 – 0 per la squadra di Spalletti, trascinata (ancora una volta) da un devastante Kvaratskhelia, autore di una doppietta. Partono bene gli azzurri, che si portano avanti per 2-0 già nei primi quarantacinque minuti. Kvara apre le danze con un tiro a giro alla Insigne, Osimhen trova il gol del raddoppio su lancio in profondità di Anguissa. Nella ripresa ancora un magia di Kvara e il primo gol in azzurro di Kim.

Con questo risultato il Napoli scappa in testa a punteggio pieno, 6 punti in classifica e ben 9 gol fatti in due giornate.

MERET: 6

Prestazione senza sbavature, qualche intervento non troppo impegnativo e un paio di uscite in sicurezza. Buona la fase di impostazione dal basso.

DI LORENZO: 6.5

Come sempre garantisce qualità e sostanza in fase difensiva e offensiva. Sempre più collaudata l’intesa con il compagno di fascia Lozano.

RRAHMANI: 6.5

Guida la difesa con sicurezza. Per il resto gioca una partita precisa su tutti gli anticipi.

KIM MIN-JAE: 7

prestazione solida e rocciosa del nuovo difensore centrale, che non sbaglia praticamente mai e si ‘mangia’ Petagna. Di testa comanda: va vicino al gol nel primo tempo. Suo il gol del pokerissimo azzurro, arrivato con un gran colpo di testa su corner al minuto 93.

MARIO RUI: 6.

Il portoghese ha voglia di fare, partecipa molto alla manovra soprattutto nel primo tempo. Rimedia un cartellino giallo al minuto 58 evitabilissimo, che ne condiziona il resto della gara.

Olivera dal minuto 69 (SV)

LOBOTKA: 7,5

C’è un po’ di lui in tutti i gol del Napoli è garanzia per Luciano Spalletti, l’Iniesta (per citare lo stesso mister) del centrocampo azzurro. Come a Verona, è lui a dettare i tempi di gioco e a dar man forte ai compagni in fase di ripiego. Imprescindibile

Politano dal minuto 77. (SV)

ANGUISSA: 6.5

Come sempre recupera e riparte. Pedina fondamentale nella squadra di Spalletti: eccellente lavoro da filtro a centrocampo ed è sempre il primo a ripartire. Suo l’assist per lanciare in campo aperto Osimhen nel gol del raddoppio. Tuttocampista.

ZIELINSKI: 7

Passa dai suoi piedi la stragrande maggioranza delle giocate azzurre sulla trequarti. Questa sera si accende spesso ed è un bel vedere quando ha la palla tra i piedi. E’ sempre nel vivo delle giocate ed è lui a fare l’assist finale per la testa di Kim.

LOZANO: 6

Il messicano è meno brillante della gara col Verona e si vede. Gli azzurri costruiscono la maggioranza delle azioni offensive sul versante opposto, occupato da Mario Rui e, soprattutto, da Kvara.

Zerbin dal minuto 77

OSIMHEN: 7

Il nigeriano corre, sbatte, si rialza e segna, riesce a far salire la squadra come solo i veri centravanti sono in grado di fare. Sciupa qualche netta occasione da gol, ma si fa perdonare allo scadere del primo tempo, con un gol a incrocio che brucia Di Gregorio e gela gli avversari.

Ounas dal minuto 83 (SV)

KVARA: 8.5

Un avvio di stagione clamoroso per il nuovo esterno offensivo Kvara non perde mai palla: accompagna alla tecnica il suo strapotere fisico e i difensori non gliela rubano mai. Il talento classe 2001 trova nuovamente la rete con un magico tiro a giro che ricorda chi quella fascia l’ha occupata per 10 anni. E come se non bastasse, al minuto 61 si regala la doppietta personale al Maradona.

Elmas dal minuto 69 (SV)

All. Luciano SPALLETTI 7

Conferma l’11 di Verona e fa la scelta giusta. E’ un Napoli che, come a Verona, gira già a memoria. Ci sono automatismi e c’è sempre un’idea precisa di cosa i giocatori debbano fare in campo. Attendiamo test più probanti, ma le premesse sono ottime e per adesso è più che giustificato l’entusiasmo attorno alla squadra.

