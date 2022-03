Napoli-Milan: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Il big match della 28esima giornata di Serie A, mette di fronte Napoli e Milan. In palio, la testa del campionato. Al momento, partenopei e rossoneri sono appaiati in classifica a quota 57 punti.

Una sfida incerta, per la qualità degli interpreti su entrambi i versanti, e per i numeri. In effetti, la sfida mette a confronto la miglior difesa interna (solo 9 gol al passivo per la squadra di Spalletti) contro il miglior attacco esterno (31 reti realizzate gli uomini di Pioli).

Inoltre, i rossoneri in trasferta hanno perso soltanto una volta (9 vittorie e 3 pareggi nelle restanti 12 gare), mentre i padroni di casa vogliono continuare a fare del Maradona Stadium la loro roccaforte (8 successi, 3 pareggi e 3 ko in casa).

Qui Napoli

L’unica perplessità che sembra angustiare Spalletti, dopo la consueta rifinitura di sabato riguarda il padrone della corsia di destra. Quella che appartiene di diritto a Politano. Ma dal Konami Training Center traspare ancora una piccola incertezza, che tiene comunque in piedi il ballottaggio tra Elmas e l’ex Inter.

Sempre in quella posizione, da non trascurare il rientro in gruppo di Hirving Lozano. Il messicano, dopo l’infortunio alla spalla, è tornato finalmente ad allenarsi con il gruppo. Una freccia in più all’arco offensivo dell’uomo di Certaldo. Ma è fuori da troppo tempo per accampare pretese di titolarità. Quindi si accomoderà inizialmente in panchina, pronto a subentrare eventualmente in corso d’opera.

Restano al palo solamente Tuanzebe e Malcuit: che continuano a svolgere lavori personalizzati.

Il resto è noto: Ospina tra i pali; la solita linea difensiva a quattro: Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Lobotka al fianco di Fabiàn Ruiz. Con Zielinski alle spalle di Osimhen, e Insigne a sinistra.

Qui Milan

Dall’infermeria di Milanello non filtrano buone notizie per Pioli. Niente da fare per Romagnoli, k.o. in Coppa Italia. Al contrario di Zlatan Ibrahimovic, che dopo oltre quaranta giorni di assenza – l’ultima volta che aveva giocato è stato il 23 gennaio scorso contro la Juventus, quando aveva accusato un fastidio al tendine d’Achille durante il primo tempo di San Siro -, torna tra i convocati. Accomodandosi, però, inizialmente in panchina. In campo andrà invece il suo alter ego, Olivier Girou.

Dopo la squalifica, ritrova una maglia da titolare Bennacer, che comporrà la coppia di mediani con Tonali, perché Kessie potrebbe nuovamente giocare da trequartista, al posto di Diaz. Al suo fianco Leao e uno tra Messias e Saelemaekers. Favorito l’ex Crotone.

Le Probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

