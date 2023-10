Napoli-Milan: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Il “Maradona” si accende per la grande sfida tra Napoli e Milan, ovvero quarta contro seconda in campionato. Gli azzurri, a quota 17 punti, sognano di accorciare proprio su chi li precede in classifica, avanti di quattro lunghezze. Entrambe le squadre vengono da un agrodolce impegno infrasettimanale di Champions: i Campioni d’Italia hanno ritrovato la vittoria ma non il gioco, contro l’Union Berlino. Mentre i rossoneri hanno perso sonoramente col PSG.

Insomma, il Napoli intende dare continuità di rendimento alla striscia di risultati positivi, dopo le vittorie di Verona e Berlino. Sul versante opposto, due sconfitte consecutive tra Serie A e Champions in altretanti big match. Certamente il Milan non si presenta all’ombra del Vesuvio nella migliore condizione emotiva, ma appare fortemente determinato a reagire e ripartire.

Qui Napoli

Garcia deve sempre sopportare la pesante assenza di Osimhen, ancora fermo ai box. Dovrebbe puntare nuovamente sul tridente composto da Raspadori al centro, con Politano e Kvaratskhelia ai lati. Anche se El Cholito Simeone scalpita.

Il recupero in extremis di Anguissa invece suggerisce di utilizzarlo con maggiore cautela. Il camerunese andrà quindi in panchina. A centrocampo potrebbe esserci Cajuste, come a Verona. Lo svedese però è in bilico, pronto in subordine Elmas. Con Lobotka e Zielinski a completare la mediana.

Per il resto, Garcia probabilmente confermerà la classica retroguardia, con Meret tra i pali, e la difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e uno tra Mario Rui e Olivera, ormai in costante ballottaggio: si va verso la conferma del terzino portoghese.

Probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

Qui Milan

Pioli intende affidersi alla migliore formazione possibile, al netto delle assenze per infortunio di Loftus–Cheek e di Chukwueze, nonchè dello squalificato Thiaw. Sostanzialmente, difesa con Kalulu (in vantaggio su Kjaer) e Tomori al centro; Calabria e Theo Hernandez terzini. In porta, ovviamente Maignan.

A centrocampo, interno destro Musah, uno tra Krunic e Adli in regia e Reijnders sul centro-sinistra.

In attacco, Giroud centravanti, con Pulisic e Leao in supporto esterno.

Probabile formazione

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

