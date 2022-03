Napoli-Milan: Tre punte…per uno scudetto!

Il giorno tanto atteso e’ arrivato, Napoli-Milan, il duello degli anni ottanta che si ripete proprio in chiave scudetto. E se il “diavolo” rossonero, ha in Leao, Giroud e Messias, il suo “forcone“a tre denti, il Napoli risponde con il suo trio di “scugnizzi” Osimhen, Insigne e Mertens, anche se quest’ultimo partira’ dalla panchina.

Una gara, come dicevamo, dal sapore Scudetto, una parola che manca a Napoli dalla stagione 1989/90, e questo sogno, coltivato da allora dai tifosi partenopei, lo si affida nelle mani dei tre attaccanti azzurri, in particolare di Victor Osimhen, mai andato a segno contro una grande, e perche’ ha tanta voglia di essere decisivo in questa gara e sfatare finalmente il tabu’ a cominciare dal Milan.

La sua forza, il suo carattere, la sua generosita’ nel buttarsi su ogni palla, nemmeno una maschera protettiva, che nasconde fratture multiple rimediate in quel di San Siro, frena il suo coraggio e la sua voglia di lanciare la sfida alla squadra di Pioli.

Si potrebbe dire che il Nigeriano incarna “lo scugnizzo” napoletano, senza paura, sfontato e geniele! Uno che vuole rialzare la testa, proprio come la citta’ partenopea. Ed e pronto a “lanciarsi” a gran velocita’, il Napoli si aspetta un Milan alto ed una delle opzioni e proprio lanciare Osimhen scavalcando la difesa con i lanci lunghi, e con le sue leve e sprint da record-man, per battere Maignan e regalare i tre punti alla sua squadra.

Ma non c’e’ solo Osimhen a disposizione di Spalletti, ci sono anche Insigne e Mertens, tutti e tre a 7 reti in campionato, ed hanno dimostrato che ci sono e come. Partendo proprio dal capitano, Lorenzo Insigne che ritrova il gol su azione all’ Olimpico contro la Lazio, e non si lascia condizionare dal fatto che il prossimo anno non sara’ piu’ il capitano del Napoli. Infatti il suo futuro si chiama Toronto, ma ora a solo Napoli, e lo dimostra il suo impegno oltreche’ i gol con esultanza piu’ che sentita.

E poi, ecco l’altro “scugnizzo” Dries “Ciro” Mertens, che dalla panchina, quando entra, con la sua infita classe, riesce a sovvertire ogni risultato, anche adesso che non e certo piu’ un ragazzino, e chi ha visto la gara al Camp Nou, dove in poco tempo stava cambiando l’ andamento della gara dopo il suo ingresso, capira’ di cosa parlo.

In piu’, a sostegno dei tre “punteros” azzurri, c’e’ la fine degli infortunati in casa azzurra, quindi panchina ricca di scelte per il tecnico, ritornata lunga dopo la “tempesta” di infortuni avuta in precedenza.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per far si che stasera gli azzurri possano regalare e regolare il Milan, ma basteranno tutti e recuperi per battere il “diavolo”?…Facendo i dovuti scongiuri, ed affidando tutto all’ acquasantiera…che il Napoli trionfi nel tempio di Maradona questa sera.

