Napoli-Milan: Sedici giorni…tra Campionato e Champions!

Napoli-Milan, per la Serie A, data: 2-aprile-2023, ore 20:45. Milan-Napoli, andata dei quarti di Champions League, 12 aprile ore 21:00. Napoli-Milan, ritorno dei quarti di Champions League, 18 aprile, ore 21:00.

Incredibile incrocio del destino, che porta gli azzurri ed i rossoneri a doversi confrontare per ben tre volte in 16 giorni. Partite fondamentali, quelle europee, per il prosieguo del cammino di entrambe le compagini nella massima competizione per club. Fondamentale, quella di A, soprattutto per il Milan, che ha necessità di agguantare e garantirsi un posto tra le prime quattro.

“Sedici giorni, sempre la stessa partita, ma sempre diversa. Napoli-Milan di campionato domenica 2 aprile al Maradona, Milan-Napoli andata dei quarti di Champions League mercoledì 12 a San Siro, Napoli-Milan ritorno dei quarti di Champions martedì 18 al Maradona. Per distrarsi un po’ da questo trittico che deciderà la stagione dei campioni d’Italia e della capolista, in mezzo ci saranno una partita con l’Empoli e una a Bologna per Pioli, una a Lecce e l’altra in casa col Verona per Spalletti. Tre sfide, una differente dall’altra. Non cambierà l’atteggiamento del Napoli, che finora ha sempre giocato allo stesso modo in campionato e in campo, quello del Milan invece potrebbe essere diverso, come si è visto a cavallo degli ottavi di Champions contro il Tottenham: bene in coppa, male in campionato (…) Per il Napoli non esiste questa differenza, vola in campionato e vola in Champions. È forte del suo gioco e delle sue certezze, è una squadra che ha un calcio naturale, che rapisce l’appassionato e stordisce i suoi tifosi“.

