Napoli-Milan, Pioli: “Difendersi e basta? Un errore”

Manca sempre meno a Napoli-Milan: la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League è attesa da tutti. I rossoneri devono mantenere l’1-0 dell’andata di San Siro: la squadra di Pioli ha a disposizione due risultati su tre, preparando i giocatori alla furia azzurra. Stefano Pioli ha presentato il match in conferenza stampa, come fatto poco prima da Luciano Spalletti. Ecco cos’ha detto il tecnico dei rossoneri.

Le parole di Pioli su Napoli-Milan

“Sarebbe un errore difendersi e basta. Abbiamo un minimo vantaggio e giochiamo in casa contro una squadra che ha una media di 3 gol in casa. Noi dobbiamo fare la nostra partita: giocare bene, giocare da squadra e gestire molto bene il pallone. Sappiamo da dove arriviamo. Siamo concentrati solo su questa partita. I giudizi si danno alla fine”.

E sulla possibilità di supplementari e rigori dice:

“Entrambe saranno pronte: tutte affronteranno la gara al massimo. Noi dobbiamo giocare una partita di alto livello e pensiamo di avere le qualità per riuscirci. Rigori? Li abbiamo provati, ma non ho pensato a farli battere a Maignan”.

Pioli e la carica del Maradona

“In entrambe le partite – anche quella di campionato – tutte e due le squadre hanno avuto le loro occasioni da gol… Quindi vincerà chi le sfrutterà meglio. Il Napoli è partito meglio di noi, quindi approcciare bene domani la gara sarà molto importante. Bello giocare partite di questo livello. Il Maradona caricherà il Napoli e caricherà anche noi”.

Cosa cambierà Spalletti e il ritorno di Osimhen

“Teniamo sempre in considerazione le caratteristiche dei nostri avversari e soprattutto quelle di uno forte come Osimhen. Ma noi abbiamo il nostro modo di giocare. Col Napoli bisogna saper leggere i momenti delle partite. Cosa cambierà Spalletti? Ogni partita abbiamo interpretato situazioni in modo diverso, sia noi che loro. Il Napoli è stato diverso a San Siro, domani può essere che cambierà ancora”.

E su Giroud dice:

“Sta bene, ha avuto un piccolo problema e l’ha superato, è in condizione per giocare”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati