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Napoli Milan: le formazioni ufficiali

DiGianluca Mosca

Ott 29, 2023

Ecco gli 11 titolari scelti da Rudi Garcia per la gara di Serie A del Napoli contro il Milan:

MERET ALEX 1
DI LORENZO GIOVANNI (k) 22
RRAHMANI AMIR 13
NATAN 3
MARIO RUI 6
ELMAS ELJIF 7
LOBOTKA STANISLAV 68
ZIELIŃSKI PIOTR 20
POLITANO MATTEO 21
RASPADORI GIACOMO 81
KVARATSKHELIA KHVICHA 77

Ecco invece l’11 scelto da Pioli:

MAIGNAN MIKE 16
CALABRIA DAVIDE (k) 2
KALULU PIERRE 20
TOMORI FIKAYO 23
HERNÈNDEZ THEO 19
MUSAH YUNUS 80
KRUNIĆ RADE 33
REIJNDERS TIJJANI 14
PULISIC CHRISTIAN 11
GIROUD OLIVIER 9
RAFAEL LEAO 10

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