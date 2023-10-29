Napoli Milan: le formazioni ufficiali

Ecco gli 11 titolari scelti da Rudi Garcia per la gara di Serie A del Napoli contro il Milan:
MERET ALEX 1
DI LORENZO GIOVANNI (k) 22
RRAHMANI AMIR 13
NATAN 3
MARIO RUI 6
ELMAS ELJIF 7
LOBOTKA STANISLAV 68
ZIELIŃSKI PIOTR 20
POLITANO MATTEO 21
RASPADORI GIACOMO 81
KVARATSKHELIA KHVICHA 77
Ecco invece l’11 scelto da Pioli:
MAIGNAN MIKE 16
CALABRIA DAVIDE (k) 2
KALULU PIERRE 20
TOMORI FIKAYO 23
HERNÈNDEZ THEO 19
MUSAH YUNUS 80
KRUNIĆ RADE 33
REIJNDERS TIJJANI 14
PULISIC CHRISTIAN 11
GIROUD OLIVIER 9
RAFAEL LEAO 10