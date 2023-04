Napoli-Milan, il commento di Massimiliano Allegri dopo la vittoria dei rossoneri…

Dopo la sconfitta del Napoli contro il Milan, nella giornata di oggi è intervenuto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, alla viglia del match di Coppa Italia contro l’Inter che ha commentato l’impresa messa in atto dai rossoneri.

In vista della partita di Coppa Italia contro l’Inter, in programma oggi 4 aprile alle ore 21:00 all’Allianz Stadium, il tecnico dei bianconeri, ha commentato così la terza sconfitta in campionato del Napoli:

“Bastano due partite e cambia l’opinione pubblica. Basta vedere il Milan lo davano per spacciato ed è andato a vincere la partita a Napoli in modo meraviglioso. L’equilibrio deve regnare soprattutto alla Continassa. Detesto chi si fa prendere da facili entusiasmi e quelli che vanno in depressione. Bisogna essere equilibrati, niente e nessun risultato deve spostarci a livello mentale”.

