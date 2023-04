Napoli-Milan, Giroud porta i suoi in semifinale, Osimhen non basta

Serata storica per il Milan: dopo sedici anni la squadra di Pioli ritorna in semifinale di Champions League, in attesa di sapere chi sarà l’avversaria tra Inter e Benfica. Nessuna svolta epocale per il Napoli che si deve piegare alla cavalcata di Leao geniale per Giroud, nonostante Osimhen abbia pareggiato nel recupero. Un rigore sbagliato per parte, tutti e due parati da Meret e Maignan.

Giroud porta in gloria i suoi, Osimhen alleggerisce l’amarezza

Spettacolo al Maradona: il Napoli cerca di ribaltare il risultato negativo maturato all’andata e per i primi 20 minuti crea forsennato occasioni per arrivare al gol, soprattutto con Politano. Il Milan però non si piega solo in difesa e alla prima fiammata di Leao, Mario Rui è costretto a stendere il portoghese in area e l’arbitro concede il calcio di rigore ai rossoneri al 21′. Dal dischetto va Giroud ma Meret para senza problemi il tiro del francese. I padroni di casa continuano a spingere e recriminano al 36′ un intervento al limite di Leao su Lozano ma l’arbitro giudica tutto regolare. Continua il forcing milanista verso la porta avversaria e arriva il gol dell’1-0 al 41′: Ndombele manca un controllo, Leao recupera palla e corre 70 metri prima di passare a Giroud che non deve fare altro che appoggiare in rete. Spalletti costretto a due cambi nel primo tempo: escono Mario Uri e Politano per infortunio. I partenopei trovano anche la rete del pareggio in pieno recupero ma viene annullato per fallo di mano di Osimhen.

