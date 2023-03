Napoli, Milan ed Inter. Il made in Italy funziona!

Il campionato del Napoli 5.0, il percorso netto anzi nettissimo in Champions, è stato ed è un sole fortissimo. Un sole che abbaglia. Abbaglia e non concede una esatta valutazione dei fatti. Il 2023 sarà ricordato come un anno meraviglioso ed “inspiegabile”. Nell’anno del secondo fallimento mondiale della nazionale, il calcio italiano, sfida l’Europa. C’è da dire che di italiano c’è poco nelle squadre dette ma son pur sempre il frutto del prodotto calcio Italia.

Napoli, Inter e Milan, dopo quasi 20 anni, arrivano ai quarti della più importante e ricca manifestazione europea. La Champions league. La coppa dei campioni, la coppa dalle grandi orecchie. Il Napoli mai ci era arrivato, Milan ed Inter hanno una storia, un palmares ed un passato che non è paragonabile. Nelle bacheche milanesi ne trovi più di una e legate a nomi che hanno segnato il calcio mondiale. Il recente passato parla di Arrigo Sacchi, Carlo Ancelotti, José Mourinho, Maldini padre e figlio, il “cavaliere” Berlusconi e la famiglia Moratti. Una serie infinita di calciatori da pallone d’oro. L’elenco è infinito. Il Futuro però è oggi. La storia la si scrive ora. Il passato è passato e spesso è una zavorra. Portare sulle spalle il peso di un nome, un ricordo, un trascorso fastoso, può per paradosso, essere un macigno.

Quando ci si attiva per una nuova partenza, serve, per prima cosa, chiudere col passato. Domani alle 12, il sorteggio libero di Nyon, ci dirà quale stadio e quale città, ospiterà gli italiani. Comunque vada sarà un successo, strillava, Chiambretti in un San Remo al fianco di Mike Bongiorno. Onestamente, il Napoli, ora, ha il diritto di sognare. Sognare e molto probabilmente ambire. Con un po’ di buona sorte tra le urne di Nyon, si potrebbe pescare un avversario abbordabile. Escluse Real e Manchester City, il Napoli, questo Napoli, può giocarla.

Si parte con Napoli, Milan ed Inter ed è già una vittoria per il calcio italiano. Tra poche ore sapremo.

