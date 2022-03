Napoli-Milan, dagli anni 80 ai giorni nostri: tutti i match più emozionanti

Napoli-Milan è un qualcosa in più di una semplice partita, la città moderna in relazione alla terra dei panorami, stereotipi e pregiudizi che vanno poi a svanire. “Benvenuti al sud”, film dove vede protagonisti Alessandro Siani e Claudio Bisio, rappresenta a pieno le differenze tra quanto viene comunemente detto, rispetto a ciò che realmente viene vissuto, la dimostrazione di due grandi metropoli che a modo loro riescono a farti innamorare della città.

Due capitali calcistiche della seconda metà degli anni 80′: calcio antico, quello vero e di tutte le persone. Il Napoli di Maradona contro il Milan dei tulipani olandesi guidati dal capitano Franco Baresi. Due squadre che hanno avuto il loro “exploit” nello stesso contesto storico e che sono state in continua lotta per i vertici della classifica.

Il “grande incontro” si ripropone oggi giorno, con il Napoli di Spalletti e il Milan di Pioli, ancora una volta, per lo scudetto.

Nella testa dei tifosi sono ancora vive le immagini di tutte le grandi sfide epiche di quei tempi.

Ma quali sono stati i Napoli-Milan più importanti della storia?

Il primo tra tanti è quello che si disputò nella stagione 1986/87: Napoli 2-1 Milan targato dalle reti di Carnevale e Maradona in uno stadio San Paolo con 90 mila spettatori. 2 punti (all’epoca la vittoria aveva il valore di 2 punti) importantissimi per la rincorsa al primo tricolore.

Il più doloroso, invece, è sicuramente quello del 1 Maggio 1988: Napoli 2-3 Milan la doppietta di Virdis e il goal di Van Basten annullano le reti di Careca e Maradona, una batosta psicologica che sarà decisiva per la corsa al titolo del campionato, gli azzurri dopo aver condotto per la maggior parte della stagione conclude al secondo posto a 6 punti dai rossoneri, dovendosi leccare le ferite dopo una delusione amarissima.

Tra i meno inerenti troviamo Napoli 4-1 Milan della stagione 1988/89: non rientra tra i più decisivi, ma la menzione è d’onore solo per il gol del 10 argentino, che con un pallonetto di testa al limite dell’area di rigore sbeffeggia Galli e la linea difensiva di Baresi.

La rivincita dei partenopei, però, arriva il 1 Ottobre 1989: Napoli 3-0 Milan gli azzurri grazie alla vittoria ai danni dei rossoneri, inizieranno la loro rincorsa verso il secondo campionato. Il match porta le firme della doppietta di Carnevale e il gol di Maradona.

Tra i più emozionanti troviamo Napoli 1-0 Milan 1993/94: i padroni di casa, privi ormai già da qualche anno di Diego, sono trasportati da un ottimo Marcello Lippi in panchina e da una giocata di alta classe di un giovane Paolo Di Canio.

Il Napoli calerà negli anni più scuri: retrocessioni e fallimento, la rivalità si interrompe, per prendere di nuovo il via nei primi anni 2010, con Aurelio De Laurentiis a capo della società.

Il primo vero assaggio di una vera lotta lo troviamo nella stagione 2009/10: Napoli 2-2 Milan, tra le file degli ospiti rispecchiano i nomi di tanti campioni, Seedorf, Inzaghi, Ronaldinho per citarne qualcuno. I rossoneri portano il risultato sullo 0-2 dopo appena 5 minuti di gioco grazie ai gol di Inzaghi e Pato, partita già chiusa si azzarderebbe a dire, ma il Napoli di Mazzarri era una squadra che lottava fino al triplice fischio, ed infatti la rimonta inizia dal 90′ con un gol di Cigarini e al 93′ a pareggiare i conti ci pensa El Tanque Denis, facendo crollare all’allora San Paolo.

L’ultimo Napoli-Milan in ottica scudetto si è visto nella stagione 2010/11: gli azzurri perderanno per 1-2. Di quel match, resterà irremovibile l’immagine del gol di Lavezzi che segnerà realizzando un pallonetto seduto da terra, mentre per gli ospiti decisive saranno le reti di Robinho e Zlatan Ibrahimovic.

Negli anni successivi lo score si mostrerà favorevole ai figli di partenope con 6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta.

La speranza, in vista del match di domani, è quella che i ragazzi di mister Spalletti, possano uscire dal terreno del Diego Armando Maradona vittoriosi e con i 3 punti in tasca, in questo caso ovviamente il tempo e la fiducia saranno fondamentali in queste ore di palpitazione in attesa del match.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati