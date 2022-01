Napoli, mese di Febbraio con un Osimhen in più, ma attenta al mercato

Manca sempre meno alla partita Venezia-Napoli in programma il 6 Febbraio alle ore 15. Dopo un Dicembre chiuso con la deludente sconfitta con lo Spezia in casa, durante il mese di Gennaio, nonostante le numerose assenze a causa del covid e della coppa d’Africa, gli azzurri di Spalletti sono riusciti a conquistare 3 vittorie e 1 pareggio contro la Juventus, guadagnando posizioni in ottica Scudetto e Champions League.

Mese di Febbraio che vedrà la squadra impegnata in campionato ed Europa League, di vitale importanza sarà il completo recupero di Victor Osimhen, il quale dopo lo scontro con il difensore dell’Inter Skriniar, sta mettendo nelle gambe minuti importanti che sono fondamentali per ritrovare quella confidenza con il gol vista nei primi mesi di campionato.

Sosta che arriva nel momento migliore con Osimhen che probabilmente tornerà contro il Venezia a giocare dal primo minuto dopo più di due mesi e mezzo.

Napoli che con la punta nigeriana può e deve ambire a grandi risultati sia in campionato sia in Europa, dove affronterà la sfida con il Barcellona che si rivelerà un buon test per la squadra che con una vittoria può guadagnare ancora più fiducia nei propri mezzi.

Occhio però anche alle insidie di mercato, con il Newcastle che secondo media inglesi, starebbe preparando per il mercato estivo 80 milioni per Viktor Osimhen, rumors di mercato che probabilmente resteranno tali.

