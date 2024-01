Qualcosa è stato dimenticato. Qualcosa di importante.

Dimenticato colpevolmente o modestamente sottovalutato. In entrambi i casi, colpa grave.

Nel mezzo di questa tempesta organizzativa, frutto di una astrusa concezione d’azienda, qualcosa di importante è stato dimenticato.

Il Napoli è campione d’Italia in carica.

Considerarlo un dettaglio sarebbe uno schiaffo volgare a questi 30 anni.

Considerare la sconfitta di misura ed al 91′, in finale di Supercoppa come “male minore”, è espressione di un pensiero vecchio e che onestamente allontaniamo.

Dopo 33 anni di onesta battaglia sportiva, Napoli assurge alla cronaca per la vittoria ed immediatamente implode. Non è accettabile, non in questo modo.

Non è un caso e non lo si può considerare “opportuno”.

Il campo, le gare, i moduli, disertare la conferenza post gara, addirittura non ritirare la medaglia, è espressione di un pensiero mediocre e che intendiamo condannare.

Napoli, città e tifoseria hanno il diritto ad un comportamento più alto.

Più responsabile e moderno.

Il Napoli deve ritirare la medaglia, deve far conferenza stampa.

Il Napoli deve fare il Napoli. Sempre.

Discutere di arbitri, poteri nascosti, importanza minore e relativa della Supercoppa, è espressione di una cultura che si definisce “degli Alibi”.

Scuse banali.

Scuse di una azienda e di una società inadeguata per i vertici italiani ed ancor più europei.

Detto fuori dai denti, una vittoria singola ed isolata può esser frutto del caso. Un percorso, diversamente, arriva solamente attraverso lo studio serio di un Argomento.

Napoli merita serietà.

