Napoli, Meret? Spalletti pungente

Il Napoli pareggia 1 a 1 contro gli spagnoli del Maiorca, nell’amichevole disputata al Patini di Castel di Sangro.

Spalletti, tecnico azzurro, nelle sue dichiarazioni rilasciate a fine gara, nella sua analisi non lascia dubbi sul giudizio di Alex Meret, dimostrato poco attento sul gol del pari, oltre che esitante in altre occasioni.

Ricordando l’episodio del gol del pari, con Mario Rui che non copre bene sul calciatore del Maiorca Muriqi, ex Lazio,che colpisce di testa, Meret invece di bloccare, respinge, arriva Raillo che sempre di testa realizza.

Un gol, sicuramente rocambolesco, che forse con un po’ più di determinazione e concentrazione , si sarebbe anche potuto evitare, ma ormai, la “frittata” era fatta. Ed a fine gara, come detto, il tecnico azzurro, va diretto sul portiere friulano:_

“Per ora è il nostro portiere e deve avere personalità, non può bastare una spallatina per andare giu’”

Beh, a leggere questa dichiarazione, la si potrebbe giudicare piu’ che una bocciatura per il portiere ex Spal, sottolineare in modo così esplicito la mancanza di personalita’ (Basta una spallatina per andare giu’) come a dire non hai carattere! Senza dimenticare quel “Per ora è il nostro portiere…” Insomma, e’ chiaro a tutti, che Meret non e’ il portiere voluto da Spalletti

Dispiace certamente per il ragazzo, che a mio modesto parere,non e un cattivo portiere, ma va anche detto che se per tre anni, tre tecnici lo mettono in discussione, sempre per con la stessa motivazione, una domanda bisogna porsela, senza dimenticare il nodo rinnovo, che non si ferma se non si sa chi e il secondo…Onestamente, è davvero stucchevole una richiesta del genere!

Ora e’ chiara una cosa, che l’arrivo del portiere Kepa, apre la porta all’ addio di Meret, anche se toccherebbe a lui ora dimostrare, che non e vero che lui non abbia carattere e personalità, e giocarsi il posto con il nuovo compagno

Ma sinceramente la vedo dura, proprio per la fragilita’ del ragazzo, che in questi anni partenopei, al di la’ degli infortuni, non ha dato cenni di reazione sotto questo profilo, e ripeto, la storia rinnovo che sarebbe avvenuto in base al nuovo arrivo, mi sa tanto di poca maturita’ e personalita’.Ora vedremo cosa accadra’ in casa Napoli

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati