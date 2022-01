Napoli: Meret o Ospina? Spalletti ha scelto il titolare 

Sin dai tempi di Carlo Ancelotti la società ha deciso di avere più di un portiere in grado di indossare una casacca da titolare. Pertanto il Napoli, proprio dal post Sarri ha deciso di fare un investimento importante su Alex Meret, versando circa 20 milioni all’Udinese per acquisire il suo cartellino.

In simultanea è arrivato anche David Ospina, il quale avrebbe dovuto agire da secondo del ragazzo friulano, ma ha cominciato a scendere in campo da titolare a causa dell’infortunio subito dall’ormai 24enne che era alla prima esperienza all’ombra del Vesuvio.

Infatti, dal proprio ritorno, Meret non è mai riuscito a dare a nessuno degli allenatori che si sono susseguiti le certezze necessarie per essere primo nelle gerarchie.

All’inizio di questa stagione, Luciano Spalletti aveva deciso di dargli l’opportunità di dimostrare il proprio valore, ma a causa di un infortunio subito si è visto scavalcare nuovamente dal colombiano che si è guadagnato la pagnotta partita dopo partita ed ha costretto Meret ad accontentarsi di giocare soltanto nelle coppe.

Le cose potrebbero essere, però, cambiate nuovamente a causa di un infortunio. Perché, vuoi per le buone prestazioni, vuoi per la scadenza del contratto di Ospina ormai prossima, Alex ha riavuto fiducia dal proprio allenatore che continua a schierarlo nell’11 iniziale.

Potrebbe essere realmente il momento della sua consacrazione?

Probabilmente sì, anche perché da giugno non avrà più da preoccuparsi di un rivale con cui giocarsi il posto e potrà dimostrare tutto il proprio valore, come ha fatto a sprazzi nella sua avventura in azzurro fino ad ora.

Per di più c’è da dire che anche il contratto del giovane scadrà, ma nell’estate del 2023, quindi ha circa una stagione e mezzo per dimostrare alla società di meritare la permanenza.

