Napoli & mercato: un pò fiera dei sogni, tanto falò della vanità

Se De Laurentiis pensava che fosse sufficiente esonerare Garcia per dare una scossa alla stagione del Napoli adesso dovrà necessariamente ricredersi. Occorre ben altro per alzare il rendimento fin qui deficitario dei Campioni d’Italia. C’è bisogno di un piano B. Ovvero, l’inserimento di forze fresche. Non a caso, quello invernale viene pomposamente etichettato come mercato “di riparazione”.

Dunque, al netto dell’espulsione di Torino, che inevitabilmente ne ha macchiato l’esordio in azzurro, chiaramente il solo Mazzocchi non può assolutamente bastare. Urge mettere a segno almeno un paio di colpi. In realtà, forse era utile coniugare il verbo “comprare” al passato, visto che Elmas ha svuota l’armadietto da un bel pò. Nondimeno, all’orizzonte ancora non si vedono ricambi adeguati.

Sostanzialmente, nelle segrete stanze del potere a Castelvolturno stanno affrontando il mese di gennaio con una certa ansia. La società si muove, tiene le antenne dritte sulle possibili occasioni. Tuttavia, è indubbio che per mantenere vivo il sogno Champions non si potrà attendere in eterno. Magari che inizino i saldi o arrivare addirittura all’ultima settimana, nel vano tentativo di chiudere affari low cost.

D’altronde, il diesse Meluso deve uniformarsi a poche ma precise coordinate aziendali. Comprare senza tuttavia intaccare gli indici di bilancio. La sostenibilità finanziaria resta un must. Quindi, rinforzarsi, senza intaccare gli equilibri di bilancio. In particolar modo, continuando ad abbassare il monte ingaggi. Come sempre, i motivi tecnici si intrecciano con i tutt’altro che malleabili paletti di natura economica.

Da esubero a risorsa

In questo scenario, Antonin Barak (in prestito sei mesi) si potrebbe trasformare nel tradizionale last minute. Il centrocampista ceco ha già dato la sua disponibilità. Però la Fiorentina gradirebbe una diversa formula per definire l’operazione: prestito sì, aggiungendo il diritto di riscatto. Avendolo pagato comunque 8 milioni.

L’ex Verona è un nome spendibile all’ombra del Vesuvio, dove ne apprezzano la versatilità, funzionale a garantire poi svariate soluzioni tattiche per il gioco di Mazzarri: da mezzala, regista aggiunto e all’occorrenza in varie posizioni sulla trequarti offensiva. Insomma, da esubero a risorsa il passo diventa brevissimo. Basta farsi trovare al posto giuso nel momento in cui sorge una esigenza non procrastinabile.

In questo senso, Barak non soltanto controbilancerebbe la cessione di Elmas. Ma rilancerebbe prepotentemente la sua annata, lanciando un segnale forte in ottica Europeo. Lui vuole esserci, anche se finora lo spazio concesso da Italiano è stato davvero marginale. Altro che protagonista in viola, così la convocazione con la sua nazionale rischia seriamente di sfumare. Intanto, rimane ai margini.

Accoppiata friulana

Situazione magmatica pure nel rapporto con l’Udinese. In attesa di sbloccare la querelle Samardzic, nella speranza che sciolto il nodo diritti d’immagine, al più tardi all’inizio della prossima settimana, il papà-manager finalmente definisca le sue commissioni, si registra un graduale avvicinamento a Nehuen Perez.

Chiaramente, senza fare nessun cattivo pensiero, o insinuare dubbi di sorta, le due trattative sono svincolate l’una dall’altra. Per la mezzala serba, ai friulani andranno 20 milioni di euro, arricchiti dai classici bonus assortiti. Qualora l’interesse per il difensore argentino dovesse evolvere in un’offerta congrua nei giorni a seguire – presumibilmente, una parte fissa di 12 milioni, incrementata sicuramente con dei bonus, che attestino la cifra finale vicina ai 15 milioni – allora il Napoli, saggiamente e opportunamente, metterebbe a segno l’accoppiata. Specialmente ora che Dragusin ha raggiunto l’accordo col Tottenham.

In ogni caso, un paio di acquisti gli azzurri devono farli, per cercare di invertire una rotta che sta diventando veramente preoccupante.

