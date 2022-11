Napoli, mercato caldo in estate: l’ipotesi stuzzica il palato dei tifosi

Di Filippo Francesco Idone

Il Napoli potrebbe inserire un nuovo giocatore all’interno della rosa nel mercato estivo. Secondo le indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, la squadra partenopea potrebbe ingaggiare Adama Traoré del Wolverhampton. Il centrocampista ex Barcellona ha una valutazione di 15 milioni di euro, ma a giugno 2023 si svincolerà. In questa stagione Adama Traoré ha giocato 12 partite realizzando 1 gol giocando però la metà delle partite dalla panchina. Secondo il giornale italiano il calciatore potrebbe essere utile alle tattiche di Luciano Spalletti.

Le tecniche balistiche dello spagnolo sono ideali visto che ha sia corsa che esplosività. Il Napoli per poter anticipare le mosse di mercato dovrà anticipare delle altre squadre per poter tesserare il giocatore vista la caratura elevata. Il Napoli in questa stagione sta realizzando ottime prestazioni e sta lottando per conquistare lo scudetto. Bisognerà capire se questo andazzo proseguirà anche post mondiale e se la squadra allenata da Spalletti sarà pronta per la conquista del Tricolore e di conseguenza accrescere la caratura di club per eventuali giocatori top, come Adama Traoré.

