“Napoli meraviglioso…” Adl pensa al doppio annuncio ed a ripetere la cavalcata dello scorso Anno

Il Napoli guarda al futuro con grande ottimismo, la squadra azzurra ha terminato il ritiro di Castel di Sangro con la vittoria contro l’Apollon Limassol. Sono state due settimane intense in Abruzzo, Garcia ha avuto modo di conoscere meglio i propri giocatori e di affinare alcune questione tattiche. Aurelio De Laurentiis è stato sempre vicino alla squadra e in contatto con ogni membro dirigenziale del club azzurro per quanto riguarda mercato e rinnovi. Il patron vuole vincere ancora: “Il mio sogno è ripetere la stagione appena terminata”, ha dichiarato.

A tal proposito vorrebbe chiudere il mercato con un doppio annuncio da sogno. Il rinnovo di Victor Osimhen e l’acquisto di Gabri Veiga. Per il nigeriano le parti sono vicinissime alla firma della bozza d’accordo già trovata alcune settimane fa, il bomber prolungherà fino al 2027.

Per quanto riguarda lo spagnolo il Napoli sta provando a chiuderla con il Celta Vigo, chiacchierate amichevoli per evitare di pagare i 40 della clausola e volontà di chiuderla che i club, il calciatore e i manager non nascondono. L’offerta iniziale, 28 milioni, è stata riveduta e corretta, a trenta più cinque di bonus si può pensare di diffondere la fumata bianca.

Potrebbe essere un Napoli davvero meraviglioso, forse il più forte di sempre. I tifosi sognano a occhi aperti.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati