Napoli, Mazzarri: “Mercato? Niente rivoluzioni a gennaio. Natan fuori a lungo”

Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Monza, prevista domani al Maradona alle 18.30. Ecco le parole del tecnico dei partenopei alla vigilia del match.

Come sta andando la squadra? Possiamo aspettarci qualcosa di diverso domani?

“Innanzitutto voglio ringraziare i tifosi. So che lo stadio sarà pieno e sono contento che ci sosterranno in questo momento difficile. Apprezzo già il loro sostegno. Per quanto riguarda l’aspetto tattico, oggi mi allenerò e sapete che non ci sono molte sedute. Sentitevi liberi di chiedermi informazioni sui singoli giocatori disponibili perché ce ne sono molti che non sono disponibili in questo momento, ma dobbiamo fare una grande partita domani”.

Per quanto riguarda l’emergenza mercato, cosa dobbiamo aspettarci? Oltre a Elmas, ci sono altre potenziali partenze? Dobbiamo aspettarci una rivoluzione?

“Le rivoluzioni non si fanno a gennaio. Non abbiamo le risorse per farlo, credo. Quando si parla di mercato, preferisco che sia il club ad occuparsene. Il mio obiettivo è aiutare i giocatori a ritrovare la fiducia che avevano l’anno scorso, giocando bene e cercando l’equilibrio, evitando disattenzioni ed errori. Sarà una partita difficile, perché il Monza ha messo in difficoltà la Lazio. Ho visto la loro partita perché giocano con una formazione simile alla nostra. Il Monza verrà senza nulla da perdere, gioca bene e ha un buon allenatore. È una partita estremamente importante per molti motivi e non voglio andare oltre”.

Come stanno Lindstrom e Lobotka?

“In particolare, per ogni gara ho svolto un massimo di 2-3 sessioni di allenamento. Oggi è importante valutare Lindstrom, Lobotka e altri giocatori infortunati. Ti faccio un esempio: Non ho potuto provare alcune cose perché non mi sono ancora ripreso del tutto. Oggi valuterò tutti e deciderò chi giocherà. Il numero di assenze sta iniziando ad aumentare e siamo un po’ in una situazione di emergenza.”

Ci mancheranno Osimhen, Politano e Natan. Come affronti questo periodo? Chi recupererai?

“Lobotka è un titolare fisso, quindi vedremo come sta. Se sarà in forma, giocherà. Lindstrom non ha ancora tutti i 90 minuti a disposizione, quindi dovrò pensare a una staffetta per decidere se farlo partire o se farlo entrare come sostituto. Fortunatamente abbiamo 5 sostituzioni, quindi a seconda di quanti giocatori abbiamo, dovrò essere intelligente nel capire chi può partire e chi deve essere sostituito.”

Non puoi permetterti altri errori. Come affronterai la situazione di emergenza? Rimarrà con i tre davanti?

“Se vogliamo mantenere i tre davanti, ci sono altri che non hanno giocato, come Zerbin, ma che si comportano bene in allenamento. In questo modo potremo mantenere la stessa impostazione tattica, ma dovrò anche valutare cosa proporrà il Monza. All’Olimpico hanno fatto bene contro il 4-3-3 della Lazio, quindi valuterò cosa è meglio fare in base alle risorse disponibili.”

Quale soluzione preferisci davanti alla difesa in caso di assenza di Lobotka?

“Quest’anno sono convinto che diventerà presto un giocatore importante per il Napoli. Ha molte qualità. Può fare il titolare, ma Anguissa ha talmente tanta esperienza che posso anche cambiare se necessario. Senza Lobotka, Cajuste è più adatto, anche perché è importante cambiare il meno possibile in un cambio di reparto, Anguissa ha sempre giocato come centrocampista destro e ci sono meccanismi consolidati che vanno toccati il meno possibile. Questa dovrebbe essere l’indicazione”.

Ha detto che ci saranno pochi allenamenti, dopo il Monza avrà un po’ di tempo, come strutturerà il lavoro? Sono previsti volti nuovi?

“Se siamo in emergenza, sì. Per esempio, Natan mi ha detto che il medico gli ha dato un mese e mezzo… non è una cosa da poco. Bisognerà valutare qualcosa, ma tendo a non parlarne perché abbiamo avuto le vacanze, poi ci sarà il Capodanno e per me Monza è una tappa fondamentale da superare nel migliore dei modi. Poi ci aggiorneremo, non possiamo guardare a lungo termine, abbiamo bisogno di fiducia e serenità per giocare come prima”.

Come giudichi il lavoro svolto finora?

“Mi conoscete, mi sento parte del Napoli, sono tornato per dare una mano. Le partite che ho giocato sapevo di doverle fare e, vedendo come sono andate, fa male non aver raccolto punti”.

Pensi che Simeone dovrebbe partire titolare? Magari al fianco di Raspadori?

“Tendo sempre a dare credito ai giocatori quando si comportano bene, lo sai. Questo ragazzo è stato costantemente sotto esame dal suo ritorno, dall’inizio alla fine, anche quando non c’era l’azione. Forse ha sentito la pressione a causa delle sue grandi prestazioni dello scorso anno e un po’ di nervosismo è comprensibile. Poi c’è la Coppa d’Africa, dove si è infortunato. Tendo a perdonarlo, non perché sia troppo indulgente, ma perché quando tornerà darà un grande contributo.”

I numeri di Maradona sono deludenti, come possiamo tornare a vincere?

“Quando siamo in forma, dominiamo la partita contro tutti, ma dobbiamo stare attenti a non farci prendere in contropiede quando attacchiamo. In molte partite siamo stati più compatti, concedendo meno contropiedi ed errori difensivi, ma ogni tanto commettiamo un errore e subiamo subito un gol. Dobbiamo fare il nostro gioco, ma pensando al risultato, e purtroppo quest’anno non l’abbiamo fatto molte volte.”

Pensi che Simeone debba giocare titolare? Magari al fianco di Raspadori?

“Ho provato con più tempo a disposizione. Tuttavia, è necessaria una punta sostitutiva. Se poi giocano entrambi, alla fine uno dei due è stanco, allora chi metto in panchina? Siamo limitati, è più facile far giocare uno dei due e poi l’altro può entrare.”

Il Napoli è in una via di mezzo, fa cose come la costruzione e il possesso ma non bene e non fino in fondo.

“Arriviamo sempre nelle zone importanti, se vedi il possesso e il terzo d’attacco ci stiamo più degli altri, ma non siamo molto incisivi lì. Non facciamo bene le cose in quell’area. Ma per esempio, credo che la rifinitura… Vorrei fare 10 minuti di schemi d’attacco, ma se ne faccio troppi, domani saranno affaticati, le sessioni di allenamento sono poche e se non alleni certe cose, le perdi. Poi con i video e i sistemi moderni, i giocatori sono abituati, in 10 minuti capiscono molte cose, non come anni fa. Concedono meno contropiedi, 1 a partita, prima era diverso, sto vedendo l’equilibrio, ma ci vuole anche fortuna negli episodi e nelle svolte, finora è successo il contrario”.

Quanto senti questa squadra? Le tue vecchie squadre erano caratterizzate da grinta, desiderio e resilienza.

“Personalmente trovo che non sempre riusciamo a dimostrarlo, e anche alcune reazioni fuori luogo indicano che c’è del fuoco dentro, ma per ora non riusciamo a canalizzarlo come a Roma. Ora, voglio dire una cosa su Politano: è un ragazzo meraviglioso, dà il massimo, ha avuto un momento di nervosismo, ci eravamo detti che dovevamo vincere, era in contropiede e ha avuto un momento di rabbia, ma il ragazzo c’è, paradossalmente in maniera negativa, ma c’è, e non appena qualche episodio girerà a nostro favore, spero di vedere la mia squadra che non si arrende mai. Siamo sulla strada giusta.”

