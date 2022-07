Napoli-Maiorca: Spalletti prova il Coreano Kim

Il nuovo Napoli di Spalletti 2022-23 torna in campo oggi per la seconda uscita (Stasera, alle ore 20:30), andrà in scena Napoli-Maiorca, amichevole importante contro un’avversaria insidiosa in vista dell’inizio ufficiale della nuova stagione di Serie A. Gli azzurri saranno spinti da circa 2.500 spettatori che hanno raggiunto L’Aquila per tifare la squadra del cuore.

Napoli-Maiorca, Al Teofilo Patini di Castel di Sangro

.La compagine allenata da Luciano Spalletti sta vivendo un’estate dai due volti, almeno per quanto riguarda il calciomercato. Dopo aver portato in azzurro il terzino Mathias Olivera e il fantasista Khvicha Kvaratskhelia, c’è stato un lungo periodo di calma apparente, spezzato dalla clamorosa cessione di capitan Kalidou Koulibaly al Chelsea.

Operazione che ha lasciato sicuramente una lacuna non indifferente nella retroguardia campana, ma che ha dato il via ad altri arrivi come quelli di Leo Ostigard dal Brighton e di Kim Min-jae dal Fenerbahçe. In attesa che la squadra venga ulteriormente puntellata anche negli altri riparti, il tecnico di Certaldo continua a preparare al meglio gli uomini già presenti e a propria disposizione in vista dell’imminente inizio della Serie A, prevista per il prossimo 15 agosto, con la trasferta sul campo dell’Hellas Verona.

Dopo i test contro Anaune e Perugia a Dimaro e quello contro l’Adana Demirspor a Castel di Sangro, la cittadina abruzzese si prepara a ospitare un altro match, stavolta contro la compagine iberica, con i partenopei che dovrebbero scendere in campo con tutti gli elementi più in forma.

Napoli, Dove sara possibile vedere l’evento

La sfida è in programma questa sera alle 20.30 e sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky e in streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Napoli (in pay per view al costo di 9,99 euro)

Napoli-Maiorca, Le Formazioni Ufficiali

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz, Lozano, Kvaratskhelia, Osimhen.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Indisponibili: Olivera

Probabile formazione Maiorca (4-4-2): Rrajkkovic, Maffeo, Copete Grenuier, Raillo, Abdon, Gaya Sevilla, Battaglia, Costa, Rodriguez,

Allenatore: Javier Aguirre

