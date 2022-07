Napoli-Maiorca, Debutto Kim dal 1’…

Il Napoli sta intensificando il lavoro per iniziare nei migliori dei modi la nuova stagione di Serie A. Oggi gli azzurri scenderanno in campo per disputare la quarta amichevole pre-campionato che si terrà contro gli spagnoli del Maiorca. A questo punto, andiamo a vedere qualche dettaglio in più della sfida, come schiererà i suoi uomini il tecnico e dove vedere la diretta TV e streaming del match.

In seguito alle vittorie nelle prime amichevoli contro la Bassa Anaunia ed il Perugia a Dimaro e dopo il pareggio per 2-2 maturato nel primo test a Castel di Sangro contro i turchi dellAdana Demirspor, il Napoli è pronto a disputare il suo quarto test pre-campionato rappresentato dal Maiorca. Ricordiamo che per gli azzurri, che ad oggi sono in ritiro in Abruzzo per la seconda parte della preparazione estiva, il calendario delle prossime amichevoli internazionali vedrà altre due sfide interessanti, contro il Girona e l’Espanyol. Tra le due compagini si tratterà del secondo confronto: infatti, il primo risale al 13 agosto 2011 con la vittoria dei partenopei per 1-0 grazie al gol di Zuniga.

Napoli , questo il probabile undici di partenza

Ci potra’ essere sicuramente il debutto di Kim, si fara’ rifiatare Juan Jesus, mentre appare certa la riconferma dal primo minuto di Kvara e Lozano accanto ad Osimhen, mentre a centrocampo, Anguissa e Lobotka avranno la compagnia di Zielinsky preferito probabilmente a Gaetano.

Mister Spalletti probabilmente schiererà così i suoi uomini contro la compagine spagnola del Maiorca (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae (esordio), Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Napoli, Dove vedere l’evento di stasera, in programma alle ore 20:30, al Patini di Castel Di Sangro.

Napoli-Maiorca, sarra’ trasmessa in diretta tv su Sky, canale Sky Sport 251 del Satellite, visibile in Pay Per View al costo di 9,99 euro, Lo stesso per il profilo Facebook del Napoli, visibilità e costi suddetti

