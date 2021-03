Napoli: ma i giocatori “a scadenza” sono un problema o una risorsa?

Da qualche tempo, ormai, quando si analizza il momento del Napoli sentiamo dire sempre le stesse cose. Che nel rapporto conflittuale tra Gattuso e la società abbia influito pure la testardaggine dell’allenatore, orientato a concedere fiducia illimitata a Hysaj e Maksimovic, nonostante i loro contratti fossero agli sgoccioli.

In soldoni, liberi di trasferirsi a un altro club alla naturale scadenza del vincolo, cioè a partire dal 1° luglio, senza il pagamento di un indennizzo.

Ovviamente, nessuno nella stanza dei bottoni, dalle parti di Castel Volturno, s’è mai sognato di mettere bocca nelle decisioni di Ringhio. E’ indubbio, tuttavia, che ADL non sia stato contento della spazio avuto da Rrahmani nella parte iniziale della stagione. Lasciato ai margini delle rotazioni, nonostante la direzione sportiva avesse fatto un investimento oneroso per strapparlo alla concorrenza, nella finestra invernale di mercato.

Rrahami trascurato troppo a lungo

A gennaio 2020, infatti, Giuntoli aveva versato nelle casse del Verona ben 14 milioni di euro, con eventuali 1,5 milioni di bonus. Garantendo al difensore un contratto quinquennale da 1,8 milioni a stagione.

Una operazione coerente con il modus operandi del diesse partenopeo. Ovvero, cercare di rinforzare la squadra, seguendo una precisa linea strategica: puntellare la rosa in base alle esigenze, con un’attenzione particolare all’età media. Rispettando, al contempo, il parametro legato al monte ingaggi.

Chiaramente, nessuno pretendeva che Rrahamani partisse titolare. In ogni caso, almeno sulla carta, aumentava le opzioni a disposizione di Gattuso, alla luce delle criticità strettamente connesse al momento storico contingente. In cui diventa imprescindibile avere una ampia possibilità di ruotare gli uomini.

Ed invece il kosovaro è stato tutt’altro che valorizzato dalle scelte operate dal tecnico. Almeno fino a quando, affastellato da assenze varie e lungodegenze assortite, per infortuni o positività ai tamponi, Rino s’è dovuto letteralmente inventare il reparto arretrato.

Niente fini dicitori nella difesa del Napoli

Sia ben inteso, tanto Maksimovic quanto Rrahamani non sono dei fini dicitori. Emergono maggiormente per forza fisica, e dominio nel gioco aereo. Insomma, per la generosità con cui francobollano gli attaccanti avversari, piuttosto che in virtù del contributo in fase di costruzione.

E quì emergono le dolenti note. Svuotati della loro fisicità, l’impatto di entrambi sulla famigerata risalita della palla dal basso si riduce notevolmente. Anche se il kosovaro ha dato comunque l’impressione di riuscire ad incastrarsi meglio, all’interno dell’indiscutibile dogma postulato dalla dottrina di Gattuso.

Del resto, pure a livello numerico, i dubbi su Maksimovic sono assai più consistenti. Finora ha giocato 14 partite (9 dal primo minuto) su 26. Con lui in campo, il Napoli ha incassato la bellezza di 19 gol. Senza il serbo, soltanto 6 reti al passivo e ben 8 clean sheet. I numeri vanno interpretati. Mai letti asetticamente.

Nondimeno, specialmente nelle ultime uscite, l’impressione che il centrale ex Torino abbia staccato la spina, pensando al prossimo contratto, consapevole della imminente fine della sua storia professionale all’ombra del Vesuvio, non appare affatto campata in aria.

Chiaramente, è impensabile immaginare di immolare il centrale serbo sull’altare della mancanza di equilibrio difensivo palesato dal Napoli nell’arco dell’interno campionato.

Chiaramente non può essere considerato l’unico capro espiatorio, per le lacune di un reparto. La premessa è doverosa, poichè non è superficiale affermare, senza paura di essere smentiti, che giocherebbe titolare nella stragrande maggioranza delle squadre di Serie A.

Dedizione e professionalità, fino all’ultimo

Ed è proprio sulla scorta di questa valutazione, che si fonda l’interrogativo da proporre virtualmente a chi di dovere.

Un conto è capire quanto un determinato approccio alla gara, dal sapore marcatamente propositivo, estremizzandone taluni aspetti, come il giropalla affidato a giocatori dai piedi in ferro battuto, possa pregiudicare le prestazioni di un difensore già di per sè lontano dallo status di “fenomeno”.

Ben altra storia sarebbe quella, inammissibile, di chi eventualmente scendesse in campo con l’aria di fare un piacere ai compagni.

Poichè, se l’idea di fondo dovesse mai essere ispirata alla mancanza di dedizione e professionalità, chiunque, non solo i “parametri zero”, concedessero loro al Napoli una grazia e non viceversa: si facessero spontaneamente da parte, mentre si lasciano tormentare dall’incognita di chi gli darà una paccata di mila euro al mese, il prossimo anno…

