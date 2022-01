Napoli: Lozano è costato quasi 80 milioni, ne è veramente valsa la pena?

Il 23 agosto 2019 la SSC Napoli pubblica una nota ufficiale nella quale annuncia l’acquisto di Hirving Lozano a titolo definito dal PSV Eindhoven. Il calciatore approda all’ombra del Vesuvio come l’acquisto più oneroso della storia del club azzurro, di conseguenza le aspettative su di lui sono molto alte.

Il calciatore viene subito acclamato dalla propria nuova tifoseria e gode di una buona fama perché si può dire che il suo curriculum olandese parli al posto suo: 45 reti realizzate nelle sue ultime due stagioni al PSV.

Nel suo contratto viene anche inserita una clausola pari a 130 milioni e con la casacca azzurra guadagnerà 4.5 netti a stagione, diventando il terzo giocatore con l’ingaggio più alto della rosa dopo Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne.

I numeri del messicano in azzurro

La sua prima annata è da dimenticare, perché nonostante Carlo Ancelotti lo abbia voluto fortemente, il calciatore realizza soltanto 5 reti in 34 partite tra campionato e coppe. Con l’arrivo di Gattuso inizia anche ad assaggiare la panchina facendosi fregare il posto da Matteo Politano, nuovo rinforzo degli azzurri arrivato durante la finestra di mercato invernale dall’Inter.

Il suo secondo anno a Napoli è sicuramente migliore, perché si riguadagna un posto fisso nell’11 titolare di Gattuso, dove disputa 42 partite, collezionando ben 15 gol.

Il giocatore diventa irriconoscibile dopo l’infortunio subito durante una partita contro la Juventus, nella quale resta in campo soltanto per non lasciare la squadra in 10 uomini nei minuti finali di una partita importantissima.

La terza, nonché attuale stagione del Chucky non è partita nel migliore dei modi, per lui soltanto 3 gol realizzati in 26 gare in cui è sceso in campo. A questo vanno aggiunte le dichiarazioni del tutto fuori luogo rilasciate non molto tempo fa, quando in un’intervista parlò del proprio futuro sperando di giocare in un top club. Questo ha scatenato l’ira di tantissimi tifosi che sentendosi traditi hanno cominciato a guardare il giocatore in maniera differente.

Quanto è costato realmente Lozano al Napoli?

Il Chucky è costato al Napoli più di quanto si possa pensare.

Infatti, se diamo uno sguardo ai numeri, tra costo del cartellino e contratto per 5 anni, la società ha investito una cifra che si aggira attorno agli 80 milioni di euro.

Con la partenza di Insigne e il probabile addio di Mertens al termine della stagione in corso, il messicano diventerà il secondo giocatore con l’ingaggio più alto dell’intera rosa.

Per una società come il Napoli, uno stipendio pari a 4.5 all’anno equivale a quello di un top player e pare che Lozano di top abbia solo quello. Perché le prestazioni in campo sono quelle che sono e spesso non riesce ad incidere, sbagliando di tutto e di più.

Ne è valsa la pena spendere tutti questi soldi per un calciatore così? Non lo sappiamo, ma ci auguriamo di ritrovare il leone che nonostante soffrisse il peso dell’infortunio, contro la Juventus rimase in campo fino all’ultimo minuto per la squadra.

Ci auguriamo di rivedere quel giocatore, perché altrimenti sarà meglio dirsi addio al termine del contratto senza rancore ma con tanti rimpianti.

Crediamo ancora in te, Hirving.

