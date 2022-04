Napoli, l’orgoglio ha radici profondo. Che non hanno attecchito in questo spogliatoio

Nelle fasi topiche della stagione il Napoli, stimolato a mostrare quanto credesse nello scudetto, s’è sciolto come neve al sole d’agosto. Eppure le ultime tre partite non devono essere utilizzate come paradigma per etichettare la vera natura degli azzurri. Forse talmente pavidi per non essere veramente quelli “ammirati” con Fiorentina, Roma ed Empoli.

Nondimeno, proprio con loro i partenopei hanno sprecato l’opportunità per darsi una spinta decisiva verso l’alto in classifica. Gettando letteralmente alle ortiche la possibilità di combattere fino all’ultimo per qualcosa di ben più prestigioso rispetto alla semplice qualificazione alla Champions League.

La confusione non appartiene alle “big”

Ovviamente, adesso i tifosi sono alquanto inviperiti dalle insicurezze palesate dalla squadra. Nonché confusi dalle recenti decisioni di Luciano Spalletti. Apparso sin troppo tremebondo per essere riconosciuto come il leader indiscusso di questo spogliatoio.

La remuntada subita al Castellani è inquietante per un gruppo che ha l’ambizione di competere per il titolo. In ogni caso, il modo come la partita è sfuggita di mano al Napoli denota una cronica incapacità strutturale. Oltre che una evidente mancanza di lucidità.

Caratteristiche, al contrario, innate in una “grande” (o presunta tale…). Ovvero, saper interpretare le gare e condurle in porto anche quando qualità e talento difettano. Seppur momentaneamente, per stanchezza fisica o mentale.

Ecco, se davvero qualcosa viene imputato a calciatori e allenatore, non è l’impalpabile arrendevolezza opposta alla determinazione altrui. Bensì, l’inconsistenza nelle letture. Tutte sbagliate al cospetto delle scelte tattiche operate degli avversari.

Un esempio emblematico: il gol del 2-2 dell’Empoli.

Tanto tuonò, che piovve

In questa circostanza emerge subito la differenza tra Meret e Ospina. Chiaramente, una questione che non attiene affatto al talento (indiscutibile…) di entrambi i portieri a disposizione di Spalletti.

L’Airone, infatti, legge malissimo l’aggressione alta ed esasperata dei toscani. Che pressano in parità numerica la costruzione dal basso.

Andreazzoli chiede ai suoi di accorciare in avanti sugli appoggi. Prendere in consegna il metodista, impedendogli di girarsi e produrre gioco. Nonché mettere in ombra gli altri potenziali riceventi tra le linee.

A questo punto, all’estremo difensore partenopeo si annebbia la vista e diventa emotivamente fragile. Così da aumentare drasticamente la sua personalissima percentuale di errore, perché non sa assolutamente cosa fare.

Sbaglia a condurre il pallone, con la chiara intenzione di voler comunque forzare la giocata sul breve, invece che lanciare lungo. Tuttavia, si muove pigramente, e nel momento in cui alza la testa, non ha target smarcati. Favorendo l’intercetto. Il resto lo fa la perseveranza di Pinamonti.

Fa impressione confrontarsi con la balbuzie del Napoli nel risalire in maniera ordinata con il giropalla: una situazione piuttosto naturale, esplorata migliaia di volte dagli azzurri, per sottrarsi al pressing.

Emozioni e desideri che mancano al Napoli

Certo, oggi il Napoli non riesce ad esprimere il suo calcio, quella innegabile semplicità nel determinare l’andamento del match mantenendo la gestione del possesso. Inceppatasi, però, clamorosamente.

Bisogna riconoscere a Spalletti che nulla può fare se Malcuit compie indecisioni madornali. Nemmeno in Lega Pro si vedono le sbavature in serie prodotte dal francese.

A testimoniarlo, la lettura totalmente inidonea sul lancio da cui è scaturito il terzo gol empolese: non è riuscito a tenere Pinamonti. Duellando con lui sulla corsa, con la palla ancora lontana. Tantomeno prendere anticipatamente posizione, fino a chiudergli la diagonale.

Un’idea passiva di difesa, improponibile in Serie A.

In definitiva, arrivare a certi livelli è un lavoro che afferisce le componenti tecnico-tattiche di una squadra. Ma restarci qualcosa di più cerebrale. I presupposti per vincere sono subordinati a emozioni e desideri che travalicano le abilità fondamentali con l’attrezzo: orgoglio, senso di appartenenza. Feroce cattiveria agonistica nel perseguire l’obiettivo.

La sensazione che tutto questo latiti a Castel Volturno sembra evidente. Se ne accorgerebbe pure un cieco.

