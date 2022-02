Napoli: lo stadio sempre più vuoto. Quali sono le cause?

La fuga dei cervelli all’estero è un fenomeno che affligge l’Italia, in particolar modo il Sud, da anni ormai. Ma se prima erano solo i giovani a prendere un aereo solo andata per l’estero, con l’avvento del Covid e delle estenuanti restrizioni in vigore in Italia, oggi sono anche le categorie più âge a scegliere la via dell’andata senza ritorno.

E in una realtà come quella napoletana questo diventa un fenomeno distruttivo non solo per l’economia ma anche per le tradizioni popolari, per la storia e per la cultura che contraddistingue questa città.

Che cos’è il calcio e il Napoli?

Ed è proprio di cultura popolare che si parla, perché come più volte abbiamo detto il calcio, per la città di Napoli, non è uno sport fine a se stesso. E’ uno stile di vita, è fonte di unione, è sinonimo di riscatto sociale, è il motivo per il quale al mattino, prima di andare a lavoro, si va al bar ad ordinare un caffè sorseggiandolo lentamente mentre si parla della partita della sera prima con perfetti sconosciuti i quali in pochi minuti diventano amici.

Il Napoli per i partenopei è l’orgoglio che ha permesso loro di riscattarsi dopo anni di soprusi e discriminazioni.

Eppure questo sembra non bastare. Oggi lo stadio è semivuoto, le partite non sono più seguite come una volta, ad un goal si esulta sottovoce per evitare brutte figure e quasi ci si vergona di dire “Io tifo Napoli”.

Qual è il motivo di questa disaffezione?

Il motivo più importante di sicuro è la fuga dalla città del Golfo di Partenope. Gli ultimi dati Istat hanno dimostrato che 85mila persone hanno detto addio a Napoli, in cerca di occupazione e di salari gratificanti per le loro competenze.

Da questo si deduce che il problema economico è la prima fonte di allontanamento dallo stadio.

Confrontiamo i prezzi…

Negli anni ’80 infatti per un big match in curva la spesa massima si aggirava intorno alle 10.000 lire, per una partita “normale” il costo era 5000 lire mentre per il “popolare” il prezzo non superava 4000 lire.

Prezzi che fanno sognare se paragonati a quelli attuali. Il prezzo minimo, per assistere ad una partita del Napoli allo stadio, si aggira introno ai 25€ in curva, 50€ i distinti e 80€ per le tribune, in match “normali”.

Ovviamente i prezzi aumentano quando il Napoli si deve scontrare con squadre “forti”

Applichiamo questi prezzi alla realtà

Immaginiamo una normale famiglia del 2021, nella quale sono presenti: madre, padre e due figli. Supponiamo che lo stipendio totale che entra nelle casse della casa si aggiri intorno ai 2.000€. Togliendo le spese per l’affitto o il mutuo della casa, le bollette ( compresi gli aumenti degli ultimi mesi), il mantenimento dei bambini, la spesa al supermercato e le eventuali spese mediche, i soldi in cassa si aggirano intorno ai 200€.

Facendo il “conto della serva” non è necessaria una laurea in economia per comprendere che, comprare 4 biglietti per lo stadio a 25€ significa spendere metà budget che rimane in casa. Ed ovvio che piuttosto che andare una volta allo stadio, si preferisca pagare un abbonamento streaming a 25€ al mese grazie al quale è possibile vedere tutte le partite della squadra del cuore.

Le scelte di ADL

Probabilmente anche ADL, presidente del Napoli, avrà fatto questo semplice conto per comprendere che, se la sua volontà è quella di rivedere i tifosi allo stadio, ciò che deve fare è modificare il prezzo del biglietto.

Una notizia delle ultime ore vede come protagonista il listino prezzi in merito al match Napoli – Inter del 12 febbraio in cui i prezzi sono stati modificati per permettere a tutti di potervi accedere.

Le curve: Anello Inferiore 15€ – Anello Superiore 20€

Distinti: Anello Inferiore 35€ – Anello Superiore 40€

Tribuna Family: Adulti 15€ – Bambini under dodici anni 10€

Tribune: Nisida 55€ – Posillipo 80€

A quanto pare il Napoli ha deciso di interrompere la follia del caro biglietti. La speranza è quella che si continui a seguire questa linea affiche tutti abbiano il modo di poter supportare la propria squadra del cuore direttamente dallo stadio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati