Napoli, lo spareggio con la Lazio tiene lontano il bluff SuperLega

In attesa di capire cosa succederà dopo lo tsunami Superlega c’è un turno infrasettimanale, per nulla banale, alle porte dove il Napoli scenderà in campo al Maradona contro la Lazio, per quello che è un autentico spareggio Champions con la squadra di Inzaghi.

Molti pensano che laddove l’ipotesi Superlega divenga realtà, il Napoli automaticamente si troverebbe qualificato alla prossima massima competizione europea, senza passare dal via. Voci di corridoio fanno trapelare che la JP Morgan abbia già versato alle società coinvolte, gli introiti promessi e quindi non si tratterebbe di un bluff, ma soprattutto le italiane coinvolte probabilmente non avrebbero le potenzialità economiche per ripianare i debiti accumulati.

Basterebbe questo per elogiare la presidenza azzurra che nel corso di questi anni ha privilegiato un bilancio virtuoso, non portando oggi la società in mano alle banche: fanno riflettere le dichiarazioni di Antonio Conte nel post gara, il quale anziché essere raggiante per uno scudetto, ormai raggiunto, alle domande sul prossimo mercato interista, risponde con un vedremo che fine faremo. Non è un segreto che da mesi all’Inter non si percepiscono stipendi.

Questa la realtà che va prendendo forma, ma noi siamo romantici e pensiamo soltanto al calcio giocato, guadagnandoci i meriti sportivi solo sul campo. Al momento con l’uscita delle inglesi dal progetto Superlega sembrerebbe tutto saltato, ma di certo questa storia avrà altri capitoli da scrivere.

Intanto questa sera si affronterà la Lazio, in grande forma, per giocare quella partita che all’andata il Napoli praticamente non giocò, in una delle serate più insufficienti del campionato. In questi incontri, così come contro Juventus ed Inter, serve un qualcosa in più, la giocata del campione che possa alterare gli equilibri in campo (vedi, per esempio, Dybala a Torino). Quest’ aspetto è mancato in questi ultimi scontri diretti, ci si aspettava qualche strappo decisivo da Osimhen o qualche illuminazione da Zielinsky, uomini in grado di fare la differenza.

Ora più che mai non è più tempo di tergiversare, le gare alla fine sono sempre meno e le possibilità di recuperare punti su Atalanta e Juventus sono sempre meno. La Lazio d’altro canto è squadra che fa delle individualità il suo punto di forza, pronta a ripartire sull’errore avversario, sfruttando le giocate dei vari Milinkovic, Immobile, Correa, Luis Alberto; è anche squadra debole però nella fase difensiva, le tre reti prese col Benevento ne sono il classico esempio .

Aspettiamo fiduciosi il colpo del campione per superare questo duro ostacolo e continuare la rincorsa Champions. E chissà che questa volta non possa arrivare proprio da Dries Mertens, uno che in queste occasioni non tradisce mai.

