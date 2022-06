Da qualche settimana si è conclusa la stagione del Napoli. Gli azzurri hanno conquistato l’obiettivo minimo imposto dalla società: la qualificazione alla prossima Champions League.

Per concretezza di cronaca, però, va aggiunto che la squadra di Luciano Spalletti ha abbandonato la Coppa Italia agli ottavi di finale facendo una figuraccia contro la Fiorentina tra le mura amiche. Infatti, la gara è terminata sul risultato di 5-2 in favore degli ospiti che hanno decretato il Napoli fuori dalla competizione nazionale.

Se pensiamo all’Europa League, le cose non sono andate meglio. In un girone del tutto abbordabile ci si è riusciti a qualificare come secondi a causa delle due sconfitte inflitte dallo Spartak Mosca. A causa di ciò è stato inevitabile che la squadra partenopea dovesse partire dai sedicesimi di finale per affrontare uno dei club retrocessi dalla Champions League. La fortuna ha voluto che ci fosse proprio il Barcellona. La gara d’andata al Camp Nou ha illuso tutti dato il risultato di 1-1 maturato al termine dei 90’. Con il Maradona che indossava l’abito dalle grandi occasioni a tutto si pensava tranne che ad una figuraccia come quella che è andata in scena. La gara non è mai stata in discussione perché i catalani si sono imposti dal primo minuto ed hanno portato a casa la qualificazione al turno successivo imponendosi con un sonoro 4-2.

Allora sì, si può parlare di stagione positiva, ma nulla più. Soprattutto perché i propositi per il prossimo anno non sono dei migliori. È stato lasciato andare via Lorenzo Insigne a parametro zero e probabilmente toccherà la stessa sorte a Dries Mertens e David Ospina. Insomma, non gente qualunque. Se a questi nomi vogliamo aggiungere quelli di Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, entrambi in scadenza nella prossima stagione e che sembra non siano per niente vicini al rinnovo, la situazione non migliora di certo.

Napoli, lo scudetto non si vince alla lotteria

Le dichiarazioni rilasciate da Aurelio De Laurentiis negli scorsi giorni hanno fatto molto discutere. Il patron azzurro ha dichiarato di volere riportare lo scudetto in città. Probabilmente, però non gli è chiara una cosa: per vincere lo scudetto le buone intenzioni (o presunte tali) non bastano.

Perché il presidente è perfettamente consapevole di aver dato vita ad un ridimensionamento non da poco nel momento in cui ha deciso di non rinnovare il contratto del proprio capitano e (probabilmente) del capocannoniere della storia del Napoli.

Tagliare gli stipendi è una scelta societaria, ma non si pensi di restare competitivi alla stessa maniera. Perché l’esperienza di Insigne non ce l’ha Kvaratskhelia e l’assenza di Dries Mertens non sarà facile da colmare. Lo stesso vale per la leadership di David Ospina che trasmetteva tranquillità ai propri compagni, diventando il vero caposaldo della difesa. Ma c’è anche la questione Koulibaly, ad oggi c’è anche un solo calciatore che sia alla sua altezza e che al contempo rientri nei nuovi standard societari? La risposta è scontata: no.

Allora che si rifletta bene prima di parlare di scudetto, perché non si parla di una vittoria alla lotteria, bensì di un trofeo che va conquistato sul campo in 38 partite. Lo scudetto non lo si vince per caso e tutto d’un tratto. Lo si vince con la programmazione e la voglia di andare verso la stessa direzione da parte di tutti gli addetti ai lavori.

Perché pochi mesi fa si è presentata un’occasione irripetibile e la dirigenza cosa ha fatto? Assolutamente niente. Probabilmente nelle sedi della Filmauro erano rimasti senza connessione per seguire DAZN nel momento culminante del campionato. Connessione che è tornata dopo la sconfitta di Empoli, quando (guarda caso) il posto in Champions League poteva essere messo in discussione.

