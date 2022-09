Napoli-Liverpool: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Esordio stagionale del Napoli in Champions League contro il Liverpool. Dopo due anni di attesa, gli azzurri tornano a respirare l’area della Coppa dalle Grandi Orecchie, in una gara affascinante ed al contempo complicata. Da qualche tempo a questa parte una “classica” della massima competizione europea. In effetti, per la terza volta negli ultimi cinque anni le due squadre si ritrovano nella fase a gironi. La cabala dice che la squadra partenopea non ha mai perso contro i Reds nell’impianto di Fuorigrotta.

Qui Napoli

Soltanto un dubbio di formazione per Luciano Spalletti. E riguarda Victor Osimhen, fortemente in dubbio a causa di un affaticamento muscolare, che l’ha tenuto a riposo mentre la squadra sosteneva l’allenamento di rifinitura. Il centravanti vuole in tutti i modi ad essere in campo stasera, ma la sua presenza resta comunque incerta. Proverà a stringere i denti.

In caso di forfait, tuttavia, l’uomo di Certaldo starebbe meditando di sostituirlo eventualmente con Raspadori nella posizione di “falso nueve” piuttosto che utilizzare il sostituto naturale del nigeriano, ovvero Simeone.

Nelle ore antecedenti il match, Osimhen testerà sul campo le sue condizioni e qualora fossero confermate le sensazioni positive, sarà lui il titolare dell’attacco partenopeo, affiancato da Kvaratskhelia e Politano, favorito rispetto a Lozano.

Per il resto, nessun’altra novità, con il tradizionale terzetto di centrocampo composto da Lobotka, Zielinski e Anguissa. Davanti a Meret, classica linea difensiva formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Qui Liverpool

Qualche problema nelle scelte di formazione pure per Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco deve forzatamente rinunciare al difensore Konatè. Così, davanti ad Alisson, i quattro difensori saranno Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson.

Le assenze dei centrocampisti Keita e Henderson, invece, saranno presumibilmente assorbite dagli inserimenti di Elliott e Fabinho. Thiago Alcantara ha recuperato, però difficilmente sarà rischiato dal primo minuto. Medesimo discorso per l’ex bianconero Arthur.

Là davanti nessuna sorpresa: Momo Salah e Luis Diaz agiranno ai lati di Darwin Nunez.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Luis Diaz. Allenatore: Klopp

