Napoli: “l’Illuso batte il muso”, proverbio toscano

“Ho bisogno d’aiuto”.

È la frase più intelligente, saggia, matura ed adulta in una condizione di crisi.

“Ho bisogno d’aiuto” è la condizione umana più vera. Nessun uomo è una isola, ha scritto John Donne.

Nulla di più elementare ed altissimo.

A Napoli, nel Napoli, il concetto non attecchisce.

Presunzione?

Arroganza come ha detto Carratelli?

Cecità?

Mistero.

Ne’ il presidente, né Mazzarri, “chiedono” aiuto.

Adottano la banale strategia degli alibi.

Julio Velasco, maestro di sport e vittorie, l’ha smascherata, in Italia, 30 anni fa.

De Laurentiis e Mazzarri non la conoscono e quindi si procede dando colpe a chiunque passi.

Anche dopo la gara di Milano, Mazzarri ritiene d’aver fatto il giusto. Anche dopo Milano, De Laurentiis ritiene Mazzarri l’uomo adatto.

Non hanno bisogno d’aiuto. Il direttore non serve, ascoltare il campo lo stesso.

È chiaro come il Napoli abbia 8 calciatori offensivi è altrettanto chiaro che non è messo in condizione di offendere.

Kvaratskhelia, Lindstrom, Politano, Simeone, Ngonge, Traoré, Raspadori ed Osimhen ed il Napoli si chiude.

Con chiunque.

Mazzarri non chiede aiuto figurarsi se lo fa De Laurentiis.

Non hanno bisogno d’aiuto ed i tifosi?

I tifosi vanno aiutati?

I calciatori?

Ognuno ha la sua risposta.

“Ho bisogno d’aiuto” resta la frase ed il concetto più umano e vero.

