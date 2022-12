Napoli Lille prove generali

Napoli prove generali, questa sera contro il Lille, per iniziare a riassaporare il clima da campionato. Spalletti inizia a recuperare anche i giocatori assenti dal mondiale. Rientrato anche Kim, ultimo mancante, la rosa è ora al completo. L’ultimo allenamento ha visto lavoro a parte, per Demme, Sirigu e Rrahmani, che salteranno l’amichevole con il Lille.

Non ancora convocati Lozano, Zielinski e Anguissa che però hanno ripreso gli allenamenti in gruppo. Davanti a 30000 spettatori, Spalletti vorrà chiudere bene l’anno, soprattutto dopo la sconfitta contro il Villareal, nonché provare la squadra in vista di Milano.

Ha parlato il tecnico del Lille, vecchia conoscenza del calcio italiano, mister Paulo Fonseca, sottolineando il grande campionato che stanno facendo gli azzurri:

“Il Napoli sta andando fortissimo, sia in serie A che in Champions League. La dimostrazione di un lavoro intelligente, si possono vendere i giocatori importanti e migliorare. Non sempre i club lo capiscono”

Non si sbilancia sulla vincitrice del campionato italiano, ma conferma la sua idea:

“Per quanto visto fino adesso, il Napoli è una seria candidata”

Anche in casa francese, la strategia adottata, assomiglia a quella partenopea. Col portoghese al centro del progetto:

“Ho accettato questa proposta, perché mi hanno affidato un programma di valorizzazione, nel quale posso proporre la mia idea di calcio. È un anno zero, vediamo dove possiamo arrivare”

Tanti osservati speciali nel Lille, tra cui Jonathan Bamba, esterno offensivo franco-ivoriano. Gioca sia a destra che a sinistra, 27 anni, molto dinamico, che ha già una valutazione, che supera i 20mln di euro. Anche Djalo’ piace molto a Giuntoli, centrale difensivo portoghese, cresciuto nello Sporting Lisbona. Dalla sua la giovane età, 23 anni, la fisicità e margini di miglioramento. È passato in Italia, attraverso la primavera del Milan, potrebbe essere il naturale sostituto di Juan Jesus, che va verso i 33 anni.

Nella squadra di Fonseca, figura anche Adam Ounas, l’ex napoletano non dovrebbe partire nella formazione titolare.

Spalletti è intenzionato a provare, almeno inizialmente, quasi l’undici titolare, che poi andrà in campo a Milano. Osimhen e Kvaratskhelia saranno presenti dall’inizio, Ndombele e Lobotka a centrocampo, la coppia dei centrali difensivi obbligata, con Ostigard e Jesus, vista la contemporanea assenza di Kim e Rrahmani. Questi ultimi due dovrebbero essere recuperati, per la gara con l’Inter.

Sara’ anche l’occasione per scambiarsi gli auguri col presidente De Laurentiis, che a fine gara vorrà scendere nello spogliatoio, per un discorso alla squadra. Ultime raccomandazioni di fine anno, prima di riprendere ufficialmente la stagione.

