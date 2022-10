Napoli, L’Europa ti Elogia, L’Italia ti Bistratta!

Il Napoli si conferma la squadra più in forma d’Europa, quarta vittoria su quattro gare in Champions League, gli azzurri hanno segnato la bellezza di 17 gol, una macchina perfetta che stupendo il mondo calcistico. I maggiori quotidiani europei stanno dando grande risalto alle imprese della squadra di Spalletti. La stampa olandese ha etichettato il Napoli come “troppo forte per l’Ajax”.

In Spagna addirittura parlano di “squadra migliore d’Europa in questo momento”. Anche in Gran Bretagna nelle settimane scorse si è dato enorme spazio al Napoli dopo le sonanti vittorie contro Liverpool e Rangers.

In Italia invece la musica è ben diversa, ieri (e anche oggi) i maggiori media nazionali hanno preferito mettere in primo piano il pareggio esterno dell’Inter contro il Barcellona, anche la settimana scorsa fu dato più spazio alla vittoria dei nerazzurri di Inzaghi che per la sestina rifilata dagli azzurri in Olanda.

Un atteggiamento strano da parte dei media nazionali, il Napoli sta riscrivendo la storia del calcio nostrano degli ultimi anni, mentre le altre squadre italiane faticano terribilmente in Champions. Perché non dare il giusto risalto alle imprese del Napoli? Mistero di cui, forse, già ne conosciamo la risposta.

