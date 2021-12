Napoli-Leicester: servirà una ‘notte magica’ per continuare a sognare

Dopo la sconfitta inflitta dall’Atalanta, il Napoli è chiamato a ripartire ed in fretta. Il prossimo avversario sulla tabella di marcia degli azzurri è il Leicester City. La squadra inglese comanda il Gruppo C ad 8 punti, con Spartak Mosca e Napoli al suo seguito a 7 punti ed il Legia Varsavia a 6. Discorso qualificazione più aperto che mai con tutte le squadre che possono staccare un ticket per il passaggio del turno.

Azzurri in difficoltà, ma vincere è possibile

Gli uomini di Luciano Spalletti stanno affrontando probabilmente quello che sarà ricordato come il periodo più complicato della stagione, ma l’importante è che i giocatori restino compatti. La forza del gruppo è fondamentale, con quella si possono fare grandi cose anche con le assenze dei pilastri. Perché con l’Atalanta si è sfiorata l’impresa e presa consapevolezza che la squadra viaggia verso un obiettivo: vincere. I ragazzi hanno fame e proveranno a guadagnarsi il primo posto nel girone per evitare di passare dai sedicesimi di finale di Europa League.

Il Leicester resta comunque una squadra difficile da affrontare perché non in emergenza a differenza dei partenopei. I bretoni hanno potuto permettersi il lusso non schierare i titolarissimi nell’ultimo match di campionato disputato, pertanto la tenuta fisica sarà sicuramente migliore.

Gli azzurri possono terminare il girone dal primo all’ultimo posto, tutte le possibili combinazioni:

il Napoli passa da primo se vince e lo Spartak non batte il Legia;

il Napoli passa da secondo se vince e lo Spartak batte il Legia;

il Napoli passa da terzo e va in Conference League se non vince e lo Spartak batte il Legia o se perde e le altre due pareggiano;

il Napoli arriva quarto se perde ed il Legia batte lo Spartak.

La qualificazione in Conference League creerebbe solo problemi

L’obiettivo della squadra è quello di ottenere un pass per proseguire nel proprio cammino in Europa League, magari al primo posto. Ma servirà una ‘notte magica’ sotto tutti i punti di vista, perché serve vincere e sperare in buone notizie dall’altra partita. Qualora, però, le cose andassero male e ci trovassimo a retrocedere in Conference League, sarebbe un grave guaio sotto più punti di vista. Infatti, questa situazione creerebbe problemi soprattutto in ottica campionato perché implicherebbe viaggi molto lunghi e dispendiosi per i calciatori che dovrebbero andare a giocare in giro per l’Europa in campi paragonabili a quelli della nostra Serie C.

